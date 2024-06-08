中国专家提出“肠道菌龄” 有望从源头控制代谢病、心血管病发生

中新网上海6月7日电 (记者 陈静)人类的肠道中居住着数以万亿计的肠道微生物，被称为肠道菌群。它们深刻地参与着人体的各种生理过程，与人体的健康或疾病状态息息相关。

记者7日获悉，中国医学专家研究提出了“肠道菌龄”的概念，认为肠道菌群是决定人体年龄的重要因素，这个年龄并不以人的生理年龄为标准。这意味着，拥有健康肠道菌群的老年人也会更“年轻”，不健康的肠道菌群让年轻人更“衰老”。这一研究揭示了肠道菌群调节代谢衰老的潜在价值，有望为衰老评价体系提供新标志。

最新一期《自然-医学》(Nature Medicine)杂志刊登中国专家团队研究成果。(上海交通大学医学院附属瑞金医院供图)

最新一期《自然-医学》(Nature Medicine)杂志刊登了上海交通大学医学院附属瑞金医院国家代谢性疾病临床医学研究中心、上海市内分泌代谢病研究所王卫庆教授、毕宇芳教授团队与相关机构携手获得的这项研究成果。研究团队的这一发现，或有可能从源头控制代谢病、心血管病的发生。

近年来，越来越多的研究证明，肠道菌群与人体的与衰老与代谢密切相关。然而，迄今得到的研究结果，大多缺乏前瞻性，尤其是肠道菌群在衰老和代谢中的作用以及对心血管疾病风险调控的作用缺乏深入研究。

中国专家的最新研究分析发现，“年轻”菌群对代谢紊乱的老年人群的远期心血管疾病，具有显著调控作用。这意味着，“肠道菌龄”或许能够治疗或减缓衰老、降低与代谢相关的心血管疾病。

在研究中，专家团队对2万例40岁以上对象进行了最长达11年的随访。综合考虑包括肥胖、糖代谢、脂代谢等在内的21项代谢指标，专家们开创性地构建了5种“代谢共患病亚型簇”，揭示了代谢异常亚型与心血管疾病发生风险的关联。据介绍，用日常体检的简单指标就可以把各种代谢异常分成不同类型，即便是罹患同一种疾病者，代谢共患病亚型不同，治疗方法就不一样。这为代谢疾病精准治疗提供依据。

据悉，5种代谢共患病亚型簇，包括：代谢健康簇(MC1)、脂代谢紊乱簇(MC2、MC3)、肥胖与胰岛素抵抗簇(MC4)及糖代谢异常簇。(MC5)。随访结果显示，与代谢健康簇相比，肥胖与胰岛素抵抗簇和糖代谢异常簇人群的心血管疾病发病风险分别增加了75%和117%。

据介绍，这表明，通过识别个体的代谢共患病亚型，可以准确地预测和管理心血管健康风险。这一研究突破了既往单一代谢病评价方式，提出需要针对不同代谢亚型簇，采取不同策略、个体化管理远期心血管健康，从而推动从群体到个体的精准管理方案的制定。

根据研究，肠道菌群组成与个体年龄和代谢状态存在差异化关联，比如：拟杆菌属(Bacteroides)在年轻人更为丰富，而普氏菌属(Prevotella)在老年人中更为常见。研究团队发现，在60岁以上的老年人群中，即使代谢状态严重紊乱，若个体的肠道普氏菌丰度较低，其肠道菌龄更“年轻”，可大幅度降低心血管病的风险。这意味着，肠道菌龄作为一种生物标志物，有望预测心血管疾病风险，成为调节代谢健康老龄化的关键标志。(完)