通过涂抹美容护肤用品可以消除肥胖纹？

中新网6月7日电 目前医学上还没有办法根治红纹和白纹。不管是红纹还是白纹，都是皮肤组织不可逆的改变。这就好比有的人长了痘坑，有的人有伤口遗留和疤痕。不过，现在针对肥胖纹的治疗手段也有很多。但是，这些治疗手段，目的并不是让肥胖纹的红纹或白纹完全消失(也消失不了)，而是在于改善。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )