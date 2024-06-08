因节食减肥她们最终去看了妇科门诊

播音与主持艺术专业的大三学生程木（化名），在高中时为艺考节食减肥一学期后，遭遇了整整一年的停经。她原以为自己的经历只是个例，进入大学后，却发现身边许多减过肥的女同学都有类似的困扰。此外，在社交平台上，她也检索到了大量关于“减肥导致停经”的分享。

那么，停经真的是女性减肥的“必经之路”吗？

减肥减到身体第二梯队功能被“关闭”

北京妇产医院内分泌科医生金婧表示，自己接诊过多位因减肥导致停经或闭经的患者，其中一个19岁女孩给她留下了深刻的印象。这名女孩以前月经规律，后来因受到同学影响，对自己1.58米、50公斤的身材不满意，通过节食在1年内减去了10公斤。伴随体重的下降，月经1年内只来了2次，月经量还特别少。“她来到诊室时，体重只有80斤，乳房发育不良，B超也提示子宫小，子宫内膜非常薄。”经过全面检查，金婧确诊这女孩为功能性下丘脑性闭经。

下丘脑—垂体—卵巢轴功能正常是维持女性生殖内分泌功能正常的基础。下丘脑可以看作是维持正常月经的“司令部”。当它发出指令时，垂体就会分泌相关激素，促进卵泡发育，进而排卵，形成正常的月经。

从营养学角度看，减肥导致的停经往往与营养和能量摄入不足密切相关。北京大学人民医院临床营养科医师崔铭萱解释道，当人体持续摄入较低能量时，大脑会启动节能机制，优先保障心脏、大脑、肝肾等重要器官的能量供应。因此，生殖器官等第二梯队的功能可能会暂时被“关闭”，导致停经现象的出现。

脑力劳动者戒断碳水危害多

为了更快地瘦下来，程木尝试了“戒碳水”减肥法。起初，效果显著，她一个月内轻松减掉了七八斤。然而，随着时间推移，“副作用”愈发明显。她发现自己有些贫血，并且感到疲惫不堪，容易低血糖，蹲下后起身常有头晕目眩的症状。

“最严重的一次，我直接晕倒在宿舍。”程木回忆道。不仅如此，她的睡眠质量也大幅下降，情绪变得低落，甚至对进食产生了恐惧和排斥。然而，她异常渴望甜食，仿佛对高糖食物“上了瘾”。

崔铭萱告诉记者，碳水化合物是人体日常能量的主要来源。相比蛋白质和脂肪，碳水化合物提供的能量占比最大，通常可达全天能量的50%-60%。因此，减少碳水化合物的摄入容易导致能量不足，进而影响月经的稳定性。

长期极端低碳水饮食不仅可能导致停经，还会引发一系列健康问题，如低血糖、酮尿、酮血症等代谢类疾病。崔铭萱说，对于脑力劳动者，缺乏足够的碳水化合物可能导致头晕、乏力、注意力不集中，甚至影响大脑中重要神经递质——5-羟色胺的释放，从而增加焦虑和抑郁的风险。此外，还可能降低机体免疫力，引发肺炎、感冒等感染性疾病。

金婧告诉中青报·中青网记者，长期停经或闭经会衍生出许多健康问题。“停经或闭经反映机体出现了排卵障碍：首先，排卵障碍会影响生育；其次，长期不排卵可能会增加远期子宫内膜病变或子宫内膜癌的风险；此外，排卵障碍导致的低雌激素状态会使乳房和子宫萎缩，骨质疏松及心血管疾病风险增加，并影响心理健康。”

金婧表示，正常月经包括四大要素：正常的月经频率或周期（21-35天），规律性（周期之间的变化＜7天），经期（3-7天）及月经量。在日常生活中，如果月经的任何要素发生异常，如停经或闭经，月经过多或过少，不规则阴道出血等，建议及时就医并采取干预措施。

科学减重方法学起来

在门诊中，常有并不肥胖的青少年咨询减重问题。崔铭萱提醒，在追求美的道路上，我们往往容易陷入追求“标准身材”“完美比例”等大众审美的误区。这无形中给我们施加着压力，让我们对自己的身体产生不满和焦虑。然而，瘦并非衡量美的唯一标准，更不应成为我们追求的目标。健康才是最重要的。减重前应先判断自己是否真正超重或肥胖，只有当体重符合减重标准时，才建议制定和实施减重方案。

如何判断自己是否需要减肥？金婧表示，身体质量指数（BMI）是比较简便的测试方法：BMI=体重（公斤）/身高2（米）。如果BMI低于18.5，提示体重过低，建议适当增重；若BMI在18.5-24之间，通常不需要减重。然而，如果BMI超过24且伴有代谢问题，可以适当减重，但要注意减重的方法及速度。不确定自己是否需要减重，也可以到医院营养科进行专业评估。

对于正在减肥的女性，崔铭萱表示要循序渐进，避免急于求成。“有的患者甚至每天测一次体重，稍有波动，心态就受到影响，这不利于后续减重方案的执行。”她建议每周测量一次空腹体重，进行阶段性监测。“三四个月内减掉原体重的5％-10％已经是非常理想的效果，毋须过度焦虑。”

大一结束后，程木积极配合治疗，并勇敢跨出“谈碳水色变”这一步，在饮食结构上增加多种营养元素，终于在半年后恢复正常的月经。“虽然体重长了些，但身边人都说我气色变好了，看起来更健康。”

“病来如山倒，病去如抽丝。”金婧说，“因为减重引起的功能性下丘脑性闭经，完善检查后需要补充性激素治疗，同时建议患者加强营养，减少运动量及强度，适当增重，但患者即使体重已经恢复正常，月经的恢复也是一个缓慢的过程。必须作好长期调理和打‘持久战’的准备。”

为了确保月经的健康，必须特别关注碳水化合物、蛋白质和铁这三大营养素的均衡摄入。崔铭萱建议，主食可以少吃精米白面，多吃小米、燕麦、糙米、玉米和薯类等粗粮。同时，摄入多样且充足的蛋白质。肉、蛋、奶都是优质蛋白的主要来源，有助于人体吸收。另外，根据《中国居民膳食指南（2022）》的建议，女性每天要吃红肉、每周摄入动物肝脏或动物血，才能确保铁元素的充足摄入。

据崔铭萱介绍，自己通常为有减肥需求的患者制定以下三种饮食方案：首先，在适当形成能量差的基础上均衡饮食，即限制能量平衡膳食法，这种方法同样适用于青少年减重，通过制造热量缺口实现减肥目标。但需注意，这个缺口不宜过大，要确保人体所需营养的均衡。特别是针对处于生长发育关键期的青少年，钙、维生素和锌等微量元素的摄入都不可或缺。

其次，是同样在具备一定能量差的基础上进行的高蛋白饮食法，适当增加蛋白质摄入，提高蛋白质供能比例，更适合有增肌需求和运动习惯的人群。

最后，是“5+2轻断食”饮食法，将一周的能量缺口集中在非连续的两天内，其余5天正常饮食，此方案同样能达到良好的减重效果。

实习生 张晨露 中青报·中青网记者 刘昶荣 来源：中国青年报