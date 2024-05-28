第六届CMIA医学创新大会启幕

第六届CMIA医学创新大会25日在山东省青岛市西海岸新区启幕。来自中国各大三甲医院、科研院所等机构的1500余名专家学者与会，共同探讨医学创新的未来趋势和实践路径。

5月25日，第六届CMIA医学创新大会在山东省青岛西海岸新区启幕。主办方供图

开幕式上，国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，目前，中国高水平的医疗机构创新意识明显增强、创新机制体制逐步建立完善、创新成果逐步凸显。他认为，中国卫生健康领域的科技创新，要把握当下的机遇期和窗口期，有效助力新质生产力的发展，同时着眼于服务健康中国建设，赋能卫生行业的高质量发展。

中国科学院院士葛均波认为，只有转化为生产力的医学创新才具有生命力，才能推动中国建设创新型国家的脚步。他表示，医院要在不断推动创新转化平台建设的同时，更加注重创新专利技术的保护，对现有专利给予更多的关注、深入挖掘其转化应用的潜力，继而让科研创新转化能力成为医院高质量发展的动力。

复旦大学附属中山医院党委书记顾建英在作以“元宇宙——人工智能驱动公立医院创新发展”为主题的报告时认为，大数据、生成式人工智能等新技术手段的应用为医疗行业的发展带来了新机遇。她说，目前该院正探索将优质的医疗资源数字化、标准化、产品化，形成可复制、可推广的模式后输出，从而推动医学创新形成良好生态。

会上，专家解读了《中国医院创新转化报告(2023)》，并公布2023年中国医院创新转化的趋势和成果。《中国医院创新转化最佳实践(2023)》颁奖仪式、2024年研究型医院评价遴选启动仪式同步举行。

据悉，中国医学创新大会已举办6届，本届大会为期3天，以“新质生产力与医学创新”为主题，由国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心指导，海南博鳌医学创新研究院、中国研究型医院学会、中国医学创新联盟(CMIA)、健康界、青岛西海岸新区管委等主办，旨在凝聚创新共识，引领中国医学创新风向标，共论“新质生产力与医学创新”落地路径。(胡耀杰 张孝鹏)