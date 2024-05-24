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健康“医”点通

正确防晒延缓皮肤衰老 这6个防晒误区你需要知道

陈子源

2024年05月24日08:58 来源：人民网

伴随着炎炎夏日的到来，防晒再次成为人们关注的焦点。防晒误区有哪些？如何正确防晒？为此，人民网采访了专家清华大学第一附属医院皮肤美容科副主任医师庄淑波。

(责编：罗知之、吕骞)




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