中医护眼有妙招（中医养生）

在中医理论中，眼睛的健康与身体的气血和脏腑功能密切相关。中医护眼方法简便易行，可经常操作。

常用的眼部保健穴位有太阳穴、攒竹穴、四白穴。每天按摩这些穴位，可以促进眼部血液循环，减轻眼睛疲劳。

太阳穴位于眉梢与目外眦之间向后约1寸处凹陷中。按揉此穴可缓解目赤肿痛，眼睛疲劳。

攒竹穴位于眉毛内侧边缘凹陷处，属于足太阳膀胱经。按揉此穴可明目利窍、散风清热、止痉通络，主治头痛、目视不明、眼睛干涩、目赤肿痛等。

四白穴位于面部，目视正前方，瞳孔直下，眶下孔凹陷处即是。按揉此穴可祛风明目、通经活络，主治眼睛干涩、目赤肿痛、头痛等。

此外，利用中药材的热气熏蒸，可以缓解眼睛干涩和疲劳。老年朋友可选择菊花、枸杞等具有清肝明目功效的药材，用水煎煮后，用药液的热气熏蒸眼睛。熏蒸时注意保持适当距离，闭着眼睛熏蒸，避免烫伤。

枸杞、胡萝卜、猪肝等食物富含对眼睛有益的营养素，可尝试制作枸杞猪肝汤或胡萝卜枸杞粥。中药代茶饮也是一种简便的养生方式。例如，菊花、枸杞、桑叶具有清热解毒、养肝明目的作用，适合日常饮用。

（作者为北京中医医院眼科主治医师）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 19 版）