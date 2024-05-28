直播预告：规范治疗乳腺癌 全程管理保健康

乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤之一，发病率位居女性恶性肿瘤的首位，严重危害妇女的身心健康。随着医疗技术的不断发展，乳腺癌的治疗方法也在不断突破。如何选取合理的治疗方案？怎样在达到治疗效果的同时又能保留乳房？

5月28日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请哈尔滨医科大学附属肿瘤医院乳腺外科主任刘通，河北医科大学第四医院乳腺中心病区主任马力来到演播室，就乳腺癌预防和治疗的相关内容进行分享，欢迎您收看。

专家简介：

刘通，黑龙江省肿瘤防治研究所副所长，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院乳腺外科主任医师。国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者，黑龙江省杰出青年基金项目获得者，中华全国青年联合会委员，中国抗癌协会青年理事会副理事长，中国抗癌协会整合肿瘤心脏病学分会常务委员，黑龙江省抗癌协会理事会理事，黑龙江省医师协会乳腺疾病专业委员会副主任委员，美国MD Anderson癌症中心访问学者。

马力，河北医科大学第四医院乳腺中心病区主任，主任医师。中国抗癌协会乳腺癌专业委员会委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）乳腺癌专家委员会委员，中国医药教育协会乳腺疾病专业委员会常委，河北省肿瘤防治联合会副秘书长，河北省肿瘤防治联合会乳腺癌专业委员会候任主任委员，中国医药教育协会乳腺病专委会河北分会副主任委员，河北省抗癌协会乳腺癌专业委员会常委，河北省抗癌协会乳腺癌专业青年委员会主任委员。

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