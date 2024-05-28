全国爱发日：饱受脱发困扰？这份“防脱秘诀”请收藏

5月28日是全国爱发日。近年来，越来越多的年轻人被脱发困扰。如何判断自己是否脱发？如何减少脱发？为此，人民网采访了江苏省中医院皮肤科主任中医师魏跃钢。

魏跃钢介绍，脱发一般可分为生理性脱发和病理性脱发。生理性脱发是由人体新陈代谢引起的头发正常脱落，是头发经历生长期、退行期、休止期后开始掉落的自然现象。人体的头发大约有10万根，全部毛发中约80%以上处于生长期，其他处于退行期和休止期的头发会自然脱落。正常人每天大约脱落50至100根头发，同时也会有相当数量的头发生长，所以不用过分担心。但如果掉发严重，出现发际线后移、头顶毛发稀疏等情况，就要警惕是否为病理性脱发。

脱发到何种程度需要引起重视？魏跃钢表示，在3至5天未洗头的情况下，用拇指、食指与中指轻轻拉起50至60根左右头发，从发根向发梢方向轻拉，如果脱落的头发在3根以内，则为正常的生理性脱发；如果脱落5根及以上头发，说明有严重的脱发问题，需引起重视。

对于生理性脱发，魏跃钢建议，日常做好以下几点可在一定程度上减少脱发：

一是清淡饮食，营养均衡。日常饮食嗜肥腻、煎炸、辛辣刺激的食物，容易导致脾胃湿热，致使头面油腻而脱发。均衡膳食能给头发提供足够的营养，平时应多吃谷物、蔬菜和水果，也可适当食些黑豆、黑米、黑芝麻等养发食物。

二是保持良好心态，避免熬夜。中医认为，失眠、焦虑紧张、过度疲劳不利于气血的生成，均可导致脱发。

三是重视梳头。经常梳头能加强对头面的摩擦，疏通血脉，改善头部血液循环，使头发得到滋养，乌黑光润，牢固发根，防止脱发。建议用牛角梳、木梳等不会产生静电且梳齿密度大的梳子。

四是正确洗头。洗头时要注意手法轻柔，不要用力拉扯，如果头发长、易打结缠绕，最好在洗之前把头发梳通理顺。洗头的水温以31至38摄氏度为宜。建议先用温水冲洗头发和头皮1分钟，再将洗发水倒在手心，加水揉搓出泡沫后再抹在头发上。此外，还应根据自己的发质（如干性、中性、油性等）选择相应的洗发水。