脑血管病 为何“偏爱”早晨发作？

老话说：“一日之计在于晨。”天亮了，人醒了，美好的一天开始了。大街上车水马龙，来来往往……日复一日，相信大家都司空见惯了。不过对于某些特殊的人群，早晨却是个危险的时刻。

这些危险疾病清晨高发

心源性猝死、急性心肌梗死和脑梗死等都是非常凶险的疾病，发病急骤防不胜防。相关流行病学统计显示：约有40%心肌梗死和29%心脏性猝死发生在清晨时段，该时段脑卒中的发生率是其他时段的3至4倍。

另有大众健身人群运动猝死的调查研究，显示我国运动猝死最易发生的时段也是早晨。

四个原因是始作俑者

血液浓缩 一般来说，夜间睡眠停止进食喝水，但是新陈代谢仍在进行中。经过一整晚的消耗后，身体处于相对缺水的状态。血液浓缩，黏稠度增高，因而比其他时候更容易形成血栓。一旦血栓堵塞血管，就有可能引发心脏病、脑梗死等。

血压晨峰 即使是正常血压，也不是一成不变的，只是总体稳定在一个合理的范围之内。临床研究发现，血压每天会有两个相对较高的时段，分别是：早上6:00-10:00，下午4:00-6:00。清晨恰好处于第一个血压高峰期，如果此时血压激增，非常容易引发心脑血管疾病。

心率加快 睡眠状态下人的整个身心都得到了放松，心脏的跳动相对白天要更缓慢。晨起敲响了“生物钟”，心肌迫切地需要大量的氧气供给身体运行。另外，早晨血液中的血小板活性升高，抗凝血功能减弱。这给血栓的生成提供了良好条件，心血管病患者容易发生斑块脱落，导致出现心梗或脑梗。

生活习惯 很多人在早晨起床后有排便的习惯，特别是用力排便时会增加颅内压和血压。如果恰好又是便秘的人，那么很容易导致脑出血、脑梗死等情况的发生。再者，清晨时分交感神经正处于兴奋状态，运动会加大这种兴奋，容易引发心脑血管病。

晨起后养成四个好习惯

别急着起床 特别是老年人群，早晨切忌“猛起”。醒来后可以先静卧几分钟，让心跳速度缓慢上升，逐渐适应白天的节奏，然后慢慢坐起。

醒后喝杯温水 这是非常好的习惯。一夜睡眠滴水未进，喝水能够很好地补充血容量，对肠胃也起到了一定的润泽清洗作用，而且还有利于改善便秘。当然，喝水要缓慢一点，不能太着急。

晨练别太早 晨练尽量选择10点以后，太阳升起，气温回暖。运动前补足水分，运动强度不宜过大，避免大量出汗。

早餐不要吃得太油太咸 喝杯牛奶或米粥，再加一个鸡蛋和少许果蔬。

当然，好习惯的养成并非一朝一夕，需要不断地敦促自己。更不要忘了积极控制心脑血管疾病的高危因素，如高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸等，应当遵医嘱合理用药。

文/王芳（北京医院）