“医保个人账户可线上购药”再增惠民含金量

为进一步满足人民群众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，北京市医保局正组织美团、京东两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试，力争在7月1日接入200家以上医保定点零售药店后正式向参保人员提供服务。这意味着参保人员在上述两家平台上购买非处方药品时，可以使用医保个人账户进行支付。（5月27日《北京青年报》）

2021年4月，国务院办公厅发布《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，职工医保个人账户改革正式启动，改革设置3年左右的过渡期。随着改革有序推进，与个人账户有关的福利在持续增加。比如过去个人账户只能由参保者自己使用，如今家人也可以合用；过去职工在门诊开药不统筹报销，现在可统筹报销至少50%以上；个人账户不仅“死钱”变“活钱”，而且还能在“公共水池里取水”。

目前3年过渡期刚满，这项改革在全国范围内已基本完成。在此背景下，“可线上购药”赋予了医保个人账户更大的福利。单独来看，线上购药和医保个人账户家庭共用均不算新鲜事，但两者结合，则属于开创性举措——从此以后，职工的配偶、父母、子女等，可利用职工个人账户在线上购药，家庭买药将变得既实惠又便捷。

以发展的眼光看，医保个人账户改革的惠民空间还可以继续拓展。“可线上购药”只是第一步，“线上购药可报销”也终将变成现实。事实上，目前有的省份在“互联网+职工门诊统筹”医保支付方面展开创新，比如参保人员通过医保互联网医院网上问诊开具电子处方后，在定点医药机构购药也可享受职工医保门诊统筹待遇。“从线上获得处方”虽然与“线上购药可报销”还差一步，但只需将定点医药机构购药从线下搬到线上，就可形成医保个人账户改革红利的叠加，让居民从中获得更多好处。

同时也要看到，医保惠民的含金量越高，安全的篱笆就应该扎得越牢。医保个人账户可线上购药，客观上让药贩子倒药多了一个渠道，将来线上购药可报销，倒药的非法获利空间就会随之增加。由于存在这样的风险，先在几个可靠的线上购药平台试点，将口子开得小一些，步子迈得小一些，是比较稳妥的做法。在此期间要紧盯市场表现，不断发现和化解可能出现的新问题，才能一步一个脚印，让这一新增惠民举措不断得到完善，最终探索出可供借鉴推广的成熟模式。

一个地方开创性地再增医保惠民含金量，就会有其他地方迅速跟进，改革有望从局部尝试变成普遍行动。但“医保个人账户可线上购药”毕竟是新生事物，在增加医保福利方面既要敢于创新、主动作为，又要精心谋划、规避风险。在大幅推广政策惠及面的同时，也要确保医保基金安全和措施运行有序，让广大居民能够安心获取由此带来的更大福利。