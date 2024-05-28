家电“迎新”掀热潮 “辞旧”难题如何解

近日，北京市民王先生家使用超过10年的旧洗衣机出现了故障，王先生决定购买一台新机，但家里这台旧机如何处理，让他犯了愁。经过对比选购，他最后在线下购得了一款洗干一体机。原本市场参考价8199元的新机，叠加以旧换新活动补贴和洗衣机品牌折扣，再加上旧机抵扣的一部分钱，到手价是5840元，相当于打了7折，王先生对此非常满意。

连日来，家电以旧换新在各地掀起热潮。商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》提出，“打通废旧家电回收‘静脉循环’堵点”“到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%”。当前，废旧家电处理面临哪些难题？全国家电以旧换新政策实施情况如何？未来，如何进一步释放家电市场消费潜力？记者进行了调查采访。

废旧家电何去何从

湖北孙女士家中正在使用的400升双开门冰箱是2015年装修时花费4000多元购入的。最近冰箱深夜运行时“嗡嗡”的噪声越来越响，请了检修师傅上门维修后，孙女士才知道冰箱的安全使用年限即将到期。

孙女士对比了不同的回收平台，发现估价差别很大：“有一个家电回收平台大号冰箱统一回收价30元，也有的平台能给到100元。我打电话问附近的回收站，说能给150元，但要另付人工搬运费。”不同平台、不同渠道给出的回收价位不一，自行处理又费时费力，孙女士最后决定再凑合使用一段时间。

同样的情况也曾发生在王先生身上。尽管功能正常，但一台使用5年以上的滚筒洗衣机回收估价仅25元，王先生在二手家电回收平台上搜索发现，二手家电的回收价格大大低于他的心理预期。“由于型号老旧，线下找到的回收师傅要收取几百元的搬运费才愿意上门回收，太不划算了，所以当时只能修修补补继续用。”王先生话语中满是无奈。

处理旧家电，王先生和孙女士面临着共同的顾虑——家电回收价格过低。“现在新款的冰箱比我之前买的高级了很多，分区多、能耗低、样式美观，但是当时那么贵的冰箱现在只能抵扣几十元，这个价格也太低了。”孙女士说。而这，也正是目前困扰着广大消费者的普遍问题：旧家电不论新旧程度和功能好坏，往往都以极低的“一口价”回收，不同渠道的回收价有小到几十元、大到几百元的差异，但总体而言，过低的回收价大大影响了消费者更换家电的积极性。从小的方面来说，许多有意向更新家电的消费者动力不足，处于观望状态；而从大的层面来说，家电以旧换新实现畅通循环仍然面临诸多堵点难点，制约着家电更新换代效率。

从整个回收链条来看，回收价格低的一个直接原因是旧家电的残值较低。记者走访多家回收企业发现，当前旧家电回收利用形式较为单一，大多数旧家电回收后只能被拆解，只有少数功能和外观相对完好的旧家电才能流入二手市场循环使用。“不同的家电使用的材料也不同，空调含有较多铜、铁、铝等金属，因此回收价相对较高，其他旧家电的拆解利润则较低。”一位回收行业从业人员告诉记者。

“旧家电收购价低，其中一个原因是现在对旧家电的使用方式还比较粗放。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密表示，旧家电回收并不一定只能通过报废拆解来实现，部分功能正常的旧家电也可以满足农村特定下沉市场的需求。拆解与再利用应该有效结合起来，但目前家电回收仍面临信息渠道不畅、回收渠道单一等问题。

中国家用电器研究院应用技术研究所副所长、电器循环与绿色发展研究中心主任田晖分析指出，家电生产企业在参与回收环节中存在不少难题，例如在收旧中面临着人力、运输、处理成本较高等现实问题，收旧过程中企业也无法取得发票来抵扣税款等等。

打通堵点，健全回收流程

以往，家电行业拆旧机、装新机需要分两步完成，消费者要分别对接回收和安装人员，最快也要几天才能完成家电换新。以旧换新实施以来，一些平台企业通过整合打通服务链路，提供“新机送达、旧机回收”的一站式服务，畅通了以旧换新的循环流程。

“最近在卖场正好看到以旧换新的海报，咨询店员后得知，我看中的款式优惠完还能享受以旧换新补贴，旧机回收的价格也更高。最重要的是，他们的工作人员会免费上门拆旧换新，方便又省心。”王先生当即现场下了单。随着相关政策的出台，王先生发现，相对于自行处理，官方以旧换新活动不论是在价格上还是便利程度上都更加合适。

今年4月，家住北京三元村小区的李奶奶想换掉家里使用多年的空调，但她年纪大了，子女又不在身边，不知道该挑选哪款新机，也不知道换下来的旧机如何处理，便再次联系了之前买空调的门店。店长为她推荐了适合老年人的具备静音、防直吹功能的绿色节能空调，并安排了“拆旧”和“装新”的一条龙服务。

数据显示，今年，财政部新增废弃电器电子产品处理专项资金75亿元，较之前有大幅度增加，过去的基金补贴模式已转为财政直接补贴模式，废电器拆解补贴新机制已落地。针对消费者普遍关心的回收价格问题，业内人士分析认为，各类家电品类补贴力度的加大将有利于家电回收厂商提高家电回收价格，提高消费者更新家电的意愿。

进行有效的回收利用相当于开启了“第二矿山”。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，未来有关部门将畅通回收渠道，加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，提高资源化利用水平，让回收循环利用链条真正畅通起来。

而建立健全的废旧家电等再生资源回收利用体系，关键要突破回收难这一瓶颈。日前，商务部等9部门联合发布了《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》及《健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作指南》，明确提出完善回收网络规划布局、培育多元化、规模化回收主体等举措。中国家用电器服务维修协会已开始组织制定《超期服役家电产品维修管理规范》及《家电以旧换新服务管理规范》，以期建立高能耗、高危险、高维修率的超期服役家电淘汰机制。

目前，一些家电企业在建立回收网络体系等方面也展开了探索与尝试。如美的搭建了一套“用户—网点—集散中心—拆解厂”全链路可视化回收信息管理系统；海尔与回收商达成战略合作，回收网络覆盖全国2000多个区县；格力在中山、南京、成都、芜湖建设了废旧家电回收分拣中心，通过平台信息化管理实现仓储智能化数字化……

多措并举，家电以旧换新正迎来无限机遇。

撬动家电存量大市场

一般说来，家用电器使用年限为8~10年。目前社会上的存量家电正进入新一轮的报废高峰期，更新换代的需求和潜力有待充分释放。

“老旧家电产品可能存在超期服役、能耗增高、安全风险加大等情况。推进家电以旧换新，一方面，有助于淘汰消费者家中使用多年的老旧家电产品；另一方面，新的产品在技术水平、节能降耗、使用体验等方面都优于老旧产品，有助于整体节能减排，提升消费者生活幸福感。”中国家用电器协会副理事长徐东生说。

有家电换新需求的家庭，并不在少数。2023年，我国冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超30亿台。当前，中国家电市场已从大规模普及的增量市场转向以更新需求为主的存量市场，一些家电已使用了十几年，更新换代的需求和潜力很大。根据测算，新一轮家电以旧换新启动后，未来3至5年以旧换新为主的存量转增量预计将超过50%，创造千亿级规模的消费市场空间。

本轮大规模以旧换新正显著拉动内需，带动家电行业迎来新机遇。各地积极组织开展消费品以旧换新系列活动，通过政府补贴、企业优惠、信贷支持等多种方式，激发居民以旧换新消费热情。数据显示，今年“五一”期间，商务部重点监测零售企业家电、家具销售额同比分别增长7.9%和4.6%。各大家电企业持续增加资源投入，通过更大力度的换新补贴、更多样的绿色智能家电、更贴心的服务体验，增强消费者换新家电的需求。

“家电以旧换新是一个涉及生产、销售、回收、资源综合利用等一系列环节的系统工程。”田晖表示，对消费者而言，家电以旧换新能够带来更高品质的美好生活；对生产企业而言，庞大的消费市场能够激发家电行业持续研发更加智能的绿色家电产品，推动全行业的绿色转型升级。打通堵点，让政策进一步惠及广大群众，还需要各级政府和上下游企业协同发力。

（本报记者 董蓓 本报通讯员 范子溪）