方便群众看病就医 实现“大病不出省”

本报南宁电 （记者庞革平）记者日前从广西壮族自治区人民政府新闻办公室在南宁召开的新闻发布会上获悉，广西通过大力推动优质医疗资源扩容和均衡布局，充分发挥区域医疗中心优势，聚焦群众看病就医需求，推动区域医疗中心顶尖的医疗人才、技术、管理平移，提升广西医疗整体服务水平，让群众就近享受高水平的医疗服务，实现“大病不出省”的新局面。

广西壮族自治区卫生健康委员会副主任黎君君介绍，广西通过推动国家区域医疗中心项目、自治区区域医疗中心项目的建设，定向输出优质医疗资源，带动提升区域整体水平。目前，3家国家区域医疗中心（中山大学附属第一医院广西医院、广州市妇女儿童医疗中心柳州医院、中南大学湘雅二医院桂林医院）、4家自治区区域医疗中心（广西壮族自治区人民医院防城港医院、广西医科大学第一附属医院河池医院、广西医科大学第一附属医院玉林医院、广西医科大学附属肿瘤医院梧州医院）均已挂牌运营，总体进展较为顺利，取得较好成效。

自区域医疗中心项目开展以来，广西累计引进新技术新项目超过300项，其中国内先进广西区内领先项目66项，填补广西技术空白13项。开展了广西首例超声—CT融合导航成像下颌面部颅底肿物穿刺活检术，成功救治了4岁越南籍罕见病危重患儿和百岁高龄急性心肌梗死患者，成功在本地救治原需要转出至北上广等地区的疑难复杂疾病21例，大幅度减少人民群众跨省、跨区就医，缓解了人民群众看病难问题，更好地满足了群众医疗服务需求。

据介绍，广西壮族自治区卫生健康委员会以基层为重点，着力提升医疗卫生服务水平，通过开展“千县工程”“组团式”帮扶、三级医院对口帮扶等，引导优质医疗资源下沉，提升县级医院综合服务能力，持续巩固和拓展健康扶贫成果。通过立足于县级医院实际，综合考量当地常见病、多发病，广西着力加强县级医院急诊急救“五大中心”建设，健康管理（体检）中心建设，提升县级医院危急重症患者救治能力等，促进医疗优质资源下沉，提升县级医院医疗服务能力。

截至目前，广西受帮扶的县级医院累计建成急诊急救“五大中心”95个，健康管理（体检）中心33个，新建临床专科34个，诊疗服务能力显著提升。国家卫生健康委县级综合医院服务能力评估结果显示，广西县级医院全部达到县级医院服务能力基本标准。