本报北京电 （记者熊建）因地制宜推广福建三明医改经验，是医改的重要任务，也是深化改革的有效方法。国家卫健委日前召开新闻发布会，推广福建三明医改经验。

国家卫健委体改司副司长薛海宁介绍，目前，31个省份和新疆生产建设兵团都制定了学习借鉴三明经验实施方案，并且结合实际进行落实，形成学先进、赶先进，比学赶超、互学互鉴的良好氛围。同时，紧密型县域医共体建设全面推开，紧密型城市医疗集团建设试点推进，为群众提供一体化、连续性医疗卫生服务。推进国家医学中心、国家区域医疗中心和省级区域医疗中心建设，一些地方还在建设县域次中心和中心卫生院，医疗卫生服务体系进一步完善，医疗服务能力得到提升，群众就近就能享受到优质医疗卫生服务。建立医疗服务价格动态调整机制，更好体现医务人员技术劳动价值，进一步调动医务人员积极性。药品耗材集中带量采购工作提速扩面，国家层面已开展9批药品和4批医用耗材集中带量采购，叠加省级集采，进一步让群众获益。

“推广福建三明医改经验更重要的核心，就是要学习三明‘敢为天下先’的改革精神，所以我们也是要鼓励各地因地制宜探索推进，不能百城一面，不能生搬硬套，各地要结合当地实际探索创新。”薛海宁表示，下一步，要坚定改革的信心和勇气，巩固强化已经实践证明有效的举措，在一些重点领域和关键环节进一步加大攻坚力度。

一要统筹紧密型医联（共）体建设，强化数字化赋能医改，以基层为重点，强化服务体系能力和水平，切实增强人民群众的健康获得感。

二要推动公立医院薪酬制度改革，加快建立体现岗位职责和技术劳动价值的薪酬体系，使我们医务人员薪酬水平和薪酬结构更加符合公益性的导向，调动医务人员参与改革的积极性。

三要以医疗服务价格改革试点城市、试点省份以及公立医院改革与高质量发展示范城市为重点，持续深化医疗服务价格改革，理顺医疗服务比价关系，优化医院的收支结构。

四要加快推动药品耗材集中带量采购提速扩面，形成国家集采和省级联动采购格局。针对不同级别的医疗卫生机构，不同类别的医疗服务以及不同的病种，确定适宜的支付方式和支付标准，同时要将村卫生室纳入医保定点机构，充分考虑疾病的复杂程度，细化完善政策，更好发挥激励和约束作用。