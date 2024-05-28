建好用好群众身边的体育设施（推动体育事业高质量发展）

体育是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段，是促进经济社会发展的重要动力。今年《政府工作报告》提出：“建好用好群众身边的体育设施”“推动全民健身活动广泛开展”“积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点”。各地积极作为，人民群众的获得感、幸福感不断增强。

本版今起推出“推动体育事业高质量发展”系列策划，聚焦各地积极构建全民健身公共服务体系、培育体育消费、推动全民健身的生动故事。

——编 者

河南“十四五”以来更新健身设施3500余个

实施微改造，撬动大幸福

本报记者 方 敏

“今儿天气不错，老地方舞起来！”花香扑鼻，鸟儿啁啾，新乡市民于德玲在微信群里发完信息，十几分钟后，大伙儿就聚齐了。

于德玲说的“老地方”是人民公园，位于河南省新乡市中心城区，占地近800亩。“一开始我们在小区跳，场地不够大，也怕扰民。这几年，人民公园不断改造，不仅地方宽敞，景色也好。在这锻炼，心情美美哒！”从健身操到形体舞再到古典舞，于德玲与姐妹们在这里乐享运动时光。

“公园周边都是居民区，我们坚持‘微改造、智能化’的原则，在人民公园、卫河公园、向阳公园等处投放了多套智能步道系统，为市民健身提供便利。”新乡市体育局群体科科长石晓亮介绍。

为更好满足群众日益增长的健身需求，今年，新乡市计划在保持原有园林绿化风貌的基础上，把人民公园改建为体育公园。公园南侧，一处场地已完成地表平整，这里将新建足球场、篮球场、门球场、羽毛球场、乒乓球场等运动设施。

身体前移、手腕发力、回击旋球……新乡市红旗区街边“口袋公园”的乒乓球场地上，8岁的宋承哲小朋友正与球友切磋。新乡市对城市边角地进行绿化美化的同时，投放智能健身设备等体育设施，打造集游玩、健身于一体的嵌入式“口袋公园”。目前，红旗区已建成40多个“口袋公园”，投放体育设施200多件。

政府主导、部门协同、社会参与、群众惠享。近年来，河南省体育局持续开展全民健身设施补短板工程，“十四五”以来，全省新建占地4万平方米以上的体育公园32个，新增公共体育场馆64个，更新群众身边的健身设施3500余个；5年来，河南省新建老年体育健身场地138块，积极构建老龄化社会服务格局。

吉林平均每万人拥有体育场地20个

手机扫一扫，健身有指导

本报记者 门杰伟

走进吉林省长春市长春公园，绿树掩映的室外智能健身房区域热闹非凡。有人正铆着劲拉动屈伸双功能训练器，有人在太空漫步机上挥汗如雨……

“我几乎每天都会在这练一会儿。”附近居民张淑贤说，自打室外智能健身房建好，群众锻炼有了好去处。“这里器材全、离家近，既能锻炼身体，又拉近了邻里关系。”张淑贤说。

为破解群众“健身去哪儿”难题，长春公园与长春市体育局携手推进体育设施建设。2021年以来，长春公园共计安装体育健身器材97套，其中智能健身器材42套，不断满足群众的健身需求。

市民王德祥掏出手机，扫描设备上的二维码。“智能健身设施对健身新手非常友好。”王德祥介绍，在手机上不仅能看到设备使用教程，填报身体数据、完成运动测试后，还会收到专属的运动计划，“练什么、怎么练，心里有数了。”

“我们从硬件和软件两方面着手，回应群众日益增长的多元运动需求。”长春公园园长王清涛介绍。一方面，长春公园打造了室外智能健身房、健身步道等设施；另一方面，加强对健身器材、场地的管理，提供健身指导等服务。

长春公园是吉林省建好用好群众身边的体育设施的一个缩影。截至2023年底，吉林省共有各类体育场地46551个，体育场地总面积6233.04万平方米，配置体育器材5.02万件，平均每万人拥有体育场地20个，人均体育场地面积达到2.66平方米。

“近年来，围绕建好用好群众身边的体育设施，我们推动全民健身场地设施提质增量，广泛开展全民健身赛事活动，希望让越来越多人爱健身、会健身。”吉林省体育局群体处处长张晓东说。

云南实现行政村、社区、乡镇体育设施覆盖率100%

场地建起来，赛事办起来

本报记者 杨文明

上午10时，云南省昆明市官渡区宝象河畔的篮球场一片热闹景象，打球、散步的人络绎不绝。篮球场不远处的健身路径上，老人悠闲遛弯儿，小朋友进行趣味运动。

“公共健身设施的利用率很大程度上取决于选址。”官渡区教体局体育科科长周江说，“场地大，就建篮球场；场地小，就建健身步道。居民爱下棋，就装棋牌桌；孩子们想练引体向上，那就装单杠。只要群众有需求，我们就因地制宜想办法安排。”

前不久，官渡区教体局收到26项健身设施建设申请。“现在资金保障充足，只要有合适场地，就可以建。”官渡区教体局副局长赵维表示，不仅新建项目有资金保障，当地还设立了专门的维修资金，确保公共健身设施建设好、维护好。

目前，官渡区已建成全民健身路径268条，七彩云南全民健身工程点（篮球场）22个，文体活动广场23个，官渡区、街道、社区三级公共体育健身设施网络基本形成，社区体育健身设施覆盖率达100%。

据西南大学官渡实验学校副校长邓伦玉介绍，学校场馆已经多次面向全市承办赛事。每逢周末，室内篮球馆、羽毛球场等还面向社会开放。

场地建起来，赛事办起来。在官渡区，教体部门与工会部门联合组织的气排球赛、篮球赛已成为当地群众体育品牌赛事。“乒乓球台来自政府补助，场地是社区和物业协商来的，奖品是艺术家免费写的字画。社区乒乓球赛打了两天，特别受欢迎。”周江说。

“十四五”以来，云南省统筹安排财政资金3.62亿元，用于七彩云南全民健身基础设施工程、全民健身活动示范工程等。通过财政资金投入，云南省人均体育场地面积提升至2.6平方米，每千人拥有社会体育指导员达2.87名。同时，云南省实施体育基础设施补短板工程，实现全省行政村、社区、乡镇体育设施覆盖率100%。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 15 版）