多管齐下补齐护士缺口（人民时评）

加快补齐老年、儿科、重症等护理服务短板，切实推进护理工作贴近患者、贴近临床、贴近社会，共同营造关心、尊重、理解护士的良好氛围，定能为健康中国建设奠定更为坚实的基础

俗话说：“三分治疗，七分护理”。护士在医疗服务体系中发挥着重要的作用，是维护和保障人民群众生命安全和身体健康的重要力量。

近年来，我国护士队伍建设取得了明显成效，每千人口注册护士数达到4人，具有大专以上学历的护士超过80%，护士队伍的整体素质显著提高。根据国家统计局近期公布的数据，2023年末，执业医师和执业助理医师有478万人，注册护士则为563万人。按照“逐步使公立医院医护比总体达到1∶2左右”的要求，护士缺口接近400万。如何补齐护士缺口，更好满足人民群众日益增长的多元化护理服务需求，是建设健康中国的重要命题。

当前，护士短缺问题之所以存在，一个重要原因在于部分医院存在“重医轻护”的观念。例如，一些医院为了降低人力成本，以低薪合同聘用护士，有编制护士与合同制护士收入差距较大，同工不同酬。这也是导致护士队伍不稳定、护理人才流失的重要原因。还有一些医院认为，“进医生挣钱，进护士赔钱”。护士创造的经济效益主要来自护理、注射、输液等方面，但这些服务项目定价偏低，为医院创造的经济效益较小，不足以弥补护士的人力成本。因此，医院缺乏增加护士数量的积极性。护士被称为“白衣天使”，是距离患者最近、接触患者时间最长的医务人员。临床护士数量少，不仅导致许多护士超负荷工作，而且使护理服务“缩水”、医疗服务质量下降，给患者的生命和健康带来隐患。

如何解决护士短缺问题？根本在于扭转“重医轻护”的观念，依法保障护士的合法权益，落实好各种惠护政策，不断改善护士执业环境，让其舒心、安心地投入工作。

进一步促进护理事业发展，要落实《护士条例》有关规定，依法依规保障护士获得工资报酬、福利待遇、社会保险、卫生防护、执业安全等合法权益。特别是，要在护士岗位设置、收入分配、职称评聘、管理使用等方面，对编制内外人员统筹考虑，增强护士职业的吸引力、减少护士外流。

“无论是白天还是晚上，只要上班，手术是一台接一台，马不停蹄。”北京一家三甲医院的麻醉科护士这样描述她的日常工作状态。从一名普通临床护士的工作日常可以看出，临床护士深度参与医疗过程，对患者康复同样发挥着不可替代的作用。因此，健全完善护士队伍激励机制，应该以临床工作业绩作为职称晋升的重要评价指标，优先保障临床护理岗位护士配备到位。

在北京协和医院，院方添置了移动护理车、智能药柜，提高了护理工作的效率，也保证了分配药物的准确性。通过信息化建设，减少护士的非护理工作时间，可以让护士有更多的时间和精力为患者提供病情观察，进行护理照顾、健康指导，真正让他们回到患者身边。可见，充分借助信息化手段，减少临床护士不必要的负担，不仅能让护士有更多的时间贴近临床，还能以松绑减负实效增强护士职业的吸引力。

逐步优化医护比例，加快补齐老年、儿科、重症等护理服务短板，切实推进护理工作贴近患者、贴近临床、贴近社会，共同营造关心、尊重、理解护士的良好氛围，定能为健康中国建设奠定更为坚实的基础。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 13 版）