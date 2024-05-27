优然牧业反刍动物减碳增产饲料正式发布

5月23日，优然牧业首款反刍动物减碳增产饲料“绿牧优加”正式发布。目前，优然牧业已将该产品充分应用于自有牧场，该牧场经过英国天祥认证被评为低碳牧场，同时，低碳牧场生产的低碳牛奶已经上市。

会上，原中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清表示，中国奶业面对挑战，砥砺前行，走过了一段快速发展的辉煌时期，在产业规模和产品种类、数量上取得了比较优势，迈出了坚实的一步。时至当下，如何找到生产与消费的平衡点，如何找到行业可持续发展与环境资源保护战略融合点，是第二个时期的关键所在。绿色低碳是转型发展的亮点也是难点，谁先迈出绿色低碳这一步，谁就站在未来的至高点。“‘科技助力奶业绿色高质量发展’主题的确立，‘全国首款反刍动物低碳增产饲料新品’品牌的推出，体现出优然牧业高质量发展的战略布局。”

优然牧业执行董事兼总裁袁军表示，“双碳”目标是各行业提升可持续国际竞争力的关键要素。畜牧业特别是反刍动物养殖业是农业碳减排的重要产业，优然牧业作为中国原奶供应商、反刍饲料供应商头部企业，始终高度重视低碳减排可持续发展工作。

今天发布的国内首款反刍动物减碳增产饲料有三大核心特点，一是可以减少奶牛甲烷排放20%以上；二是可以提升奶牛日均单产2公斤以上；三是采用植物基原料，更绿色、更健康。这款产品可实现高比例减碳，又可提升奶牛养殖效益，具有双重高价值，极具推广性。

据了解，该研发成果已在国际SCI收录期刊及国内核心期刊发表3篇论文，得到权威认证机构的充分认可。优然牧业依托近400人的技术研发团队，其中包括1名中国工程院院士候选人、博士23人，硕士162人，30余位出国深造人才完成学习回国任职，研发力量处于国内外领先水平。

对于该产品的上市，中国国际发展知识中心副主任周太东表示，当前全球绿色低碳转型正在加速，很多国家已形成绿色经济发展共识，我国碳达峰碳中和目标已深人心，绿色低碳发展已经成为各行各业的共同追求。奶业上游企业优然牧业研发的全国首款反刍动物减碳增产饲料，以及打造了零碳饲料工厂，培育了高产低碳的奶牛品种，这都是非常好的助推低碳减排的实践，将为企业未来发展注入新的“绿色动力”。

内蒙古自治区农牧厅副厅长赵玉生认为，优然牧业是奶业绿色发展的先行者，建立了行业内的多个第一，包括全智能无人牛舍养殖、打造零碳饲料工厂、培育高产低碳奶牛品种、研发减碳增产饲料等，为奶业的可持续高质量发展，从源头上提供了解决方案。优然牧业碳减排系列举措的落地，是低碳技术成果转化的具体体现。首款反刍动物减碳增产饲料——“绿牧优加”也展现了优然牧业强大的科技研发实力和创新潜力。

发布会现场，优然牧业不仅发布了减碳增产的饲料科技产品，同时还牵头与100多家大型牧场共计100多万头奶牛养殖规模的牧场代表上台，共同联合发起“百家牧场百万头奶牛低碳倡议”，倡导低碳养殖、绿色发展，减少奶牛产生的温室气体排放，致力于奶业绿色低碳可持续发展。业内人士表示，这体现了优然牧业作为行业绿色低碳可持续发展先行者的责任与担当，为加快形成中国奶业新质生产力持续贡献力量。

据了解，接下来优然牧业将充分发挥自身种业、草业、牧业、饲料产业、以及聚牧城科技服务平台全产业链构建的研发创新优势，加快推进通过生物育种技术培育低排放牛的突破；加快推进种养循环、绿色有机的免耕固碳发展模式；加快推进自有第二批零碳工厂、行业首批零碳牧场的发展。

优然牧业方面表示，未来，将坚持创新驱动和绿色可持续发展理念，携手更广泛的产业链合作伙伴共建可持续发展生态圈，全面助力中国奶业“双碳”目标早日达成，全面助力合作伙伴经营效益有效提升，为社会创造更大的价值。