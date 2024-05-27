隐翅虫落到身上不要拍 专家教你正确处理

夏季湿热，蚊虫渐多，很多人一见到飞虫突袭，难免会条件反射，一巴掌拍过去。但有的虫子最好不要直接拍打，比如隐翅虫。

温州市中医院皮肤科主治中医师郑明警在接受采访时介绍，隐翅虫的头、翅和腹尾呈黑色，前胸、腹部及足为暗橘黄色，形似大蚂蚁。它们常在有杂草、潮湿的地方生存，天气越热，活动越频繁。此外，隐翅虫具有趋光性，晚上喜欢围着灯光转，光线越强，就越容易把它招来。

“隐翅虫飞到人身上，一般不会直接叮咬皮肤，但如果挤压、摩擦虫体，虫体破碎后会释放出强酸性毒液，毒液接触皮肤2至4小时后即可引起皮炎。”郑明警提示，通常患者皮肤接触到隐翅虫毒液后会被腐蚀，继而引起皮肤红肿、刺痛、奇痒难忍、糜烂、结痂及鳞屑、水疱等症状。病程一般1周左右，除局部皮肤可能暂时遗留色素沉着斑外，一般不会留下后遗症。

郑明警表示，如果隐翅虫落在皮肤上可以将其吹走，或者是挥走。如果不慎接触到隐翅虫毒液，不要用接触到毒液的地方触碰身体的其他部位，应及时用肥皂反复清洗受损皮肤，或用4%苏打溶液反复擦抹受损皮肤，中和毒素。出现水疱后，可采用消炎收敛性药物预防感染和促进创面愈合恢复。症状严重者要及时到医院皮肤科就诊。

如何预防隐翅虫带来的危害？郑明警建议，到公园、郊区、乡村等地时，要穿长袖衣裤，并随身携带驱虫用品。可以采取各种驱虫措施，如在身上涂驱虫剂等。家中定期清扫，保持室内外环境清洁，防止隐翅虫孳生。家里要安装纱门、纱窗。尽量不“摸黑”玩手机，以免吸引隐翅虫。一旦发现家里有隐翅虫，可以用胶带将其粘住，或用纸巾捉住扔掉，注意不要接触到毒液。此外，晚上睡觉或户外活动时，若感觉有虫子在身上爬，切记不可下意识的拍打。