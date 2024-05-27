养老辅具“助老”更要“适老”（百姓关注）

“帮家中老人取拐杖时，我发现新买没多久的拐杖在手柄连接处出现了松动。如果老人使用时发生脱落，后果不堪设想。”日前，上海市的胡女士在来信中反映了养老辅具存在的质量问题。

从最初的轮椅、拐杖，到如今的助行车、电动床、爬楼机、移位机等，近年来，日益多元化的养老需求推动健康产业不断细分，养老辅具广泛进入老年人生活。养老辅具提高了老人生活质量，有效缓解了护理难题，但也暴露出一些问题。

养老辅具主要服务身体状况欠佳的老年人群体，但一些养老辅具质量堪忧，不仅无法起到助力效果，还可能造成安全隐患。辽宁沈阳市的黄女士反映：给老人购买的轮椅在前进时明显往右偏斜，需要人力矫正，“如果是老年人单独使用，很可能会发生意想不到的危险。”

中国消费者协会发布的养老辅助器具消费体验项目报告显示，目前市场上销售的一些养老辅助器具质量不佳。例如，助行车存在驻车设计不合理的情况，有的产品一味追求轻量化、高灵活度，存在一定安全隐患；翻身器等产品未注明或强调使用禁忌及适用人群的身体情况等，如果消费者不慎操作错误，很容易造成身体的二次损伤。

有的养老辅具缺乏详细使用教程，老年人不会用、用不好的现象比较普遍。陕西西安市的吕先生表示，家中一款智能血压计操作十分复杂，使用说明书的字体太小，老人一直不太会用，需要有人协助使用。“养老辅具的生产方和销售方应提供详细的使用指南，或为消费者进行相关的培训。”吕先生说。

还有的养老辅具不断迭代升级，科技感十足、功能繁多，但实际使用效果并不理想。陈先生曾购买了一款能看视频、能听音乐、还能语音通话的智能老年手环，但这些“花里胡哨”的功能日常使用中很少用到，而真正需要、经常使用的心率监测等功能却藏在二级页面中，无法及时找到。

笔者走访了一家售卖养老辅具的店面，看到店里销售的轮椅价格从几百元至上万元不等。“主要区别在于使用的材料和功能不同，其实一般人使用千元左右的轮椅就足够了，有很多功能老年人不一定能用到。”销售人员说。现在市场上养老辅具的产品种类和数量还相对匮乏，同质化竞争比较严重，相关标准、技术、检测规定等也不完善，导致了质量不佳、溢价高等问题。

复旦大学社会工作学系副教授陈琳表示，老年人的需求是动态发展的，会不断有新的需求出现。因此，养老辅具和相关适老产品的设计，不仅要安全、方便、实惠，同时还要追求环保、美观、温馨。在情感上与老年人有共鸣。“只有真正站在老年人角度考虑他们的需求，才能让老年人享受到优质的产品体验服务，得到精神上的尊重和满足。”陈琳说。

对于一些比较复杂、专业的康复辅具，租赁是更为经济的形式，但目前覆盖人群并不多。近年来，北京、上海等地纷纷推出康复辅助器具社区租赁服务，出台了对困难老年人的补贴政策。“随着老龄化程度不断加深，辅助器具越来越成为众多家庭的必需品，但申领标准要求往往比较严格。申领政策也需要不断改善、灵活调整，满足更多老年人的需求。”陈琳说。

不少读者建议，有关部门应对养老辅具产品严把生产关、销售关。山西阳城县读者杨果平建议，有关部门应尽快完善养老辅助器具国家标准，不断加强行业监管，规范企业生产行为，保障产品的安全性、实用性。“生产企业应在产品适老化、精细化上下功夫，更好满足和适应老年人的实际需求。老年消费者也要改变价格越贵越好、功能越多越好的消费观念，根据实际需求合理选择，理性消费。”杨果平说。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 07 版）