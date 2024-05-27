太阳“打喷嚏”引发地球“感冒” 我们如何打造科技“护体”

日前出现的太阳强爆发活动，是近20年来太阳连续发生X级耀斑最频繁的一次。那几天，不少人感觉自己比较困、嗜睡，有人就联系到这次太阳活动以及由此引发的地磁暴。但严肃地说，地磁暴对人体基本没有影响。可是它也不算完全“无辜”，因为地磁暴的出现，可能影响我们的航天和通信活动。

具体表现出来可能是，导航“失联”“失聪”，无法获取信号；卫星无法与地面通信，恍如“断了线的风筝”在太空中“流浪”；巡视地球的“天眼”暂时“失明”；地面使用短波通信的广播和电台也可能会“失声”……

造成这些现象的原因，都和太阳“打喷嚏”有关，也就是俗称的太阳活动，它由太阳大气中的电磁过程引起，主要有太阳黑子、光斑、谱斑、耀斑和日冕瞬变事件等。

其中，太阳耀斑是最剧烈的一种太阳活动，表现为日面上突然出现迅速发展的亮斑闪耀，其寿命仅在几分钟到几十分钟之间。虽然“寿命”极短，但它的“爆发力”极强，释放的能量相当于10万甚至100万次强火山爆发的总能量，或相当于上百亿枚百吨级氢弹爆炸。

耀斑就像太阳打了个“喷嚏”，虽然太阳距离地球很远，但是地球可能也会跟着“感冒”。这是因为太阳活动会发出强电磁辐射、等离子体云等“暴躁分子”，它们经过星际空间到达日地空间后，地球就像是被无形的手狠狠推了一把，从而引起地球空间环境的强烈扰动，引发地磁场方向与大小的变化，即地磁暴，可能导致卫星、短波、雷达等多种设备失灵，引发衍生灾害性影响。

不过不用过于担心，我们一方面有地球自带的“防毒面罩”——磁场保护，帮助阻挡绝大部分太阳爆发带来的高能粒子流，另一方面，我们还有强大的科技“护体”。

依托国内唯一电波环境观测站网，中国电科22所架设84台套观测设备，分别布设在祖国大江南北21个观测站点，犹如一双双“千里眼”，编织成一张持续监测太空动向、电离层变化的电波环境观测站网，配备的电离层垂直探测仪、电离层斜向探测仪以及信号闪烁仪等设备，时刻监测着电离层的“天气变化”。

在得到太阳耀斑警报后，分布在祖国大江南北的21个电波观测站点技术人员，就会密切观测。各观测站闻令而动，由原来的每小时度量一组数据，改为每5分钟度量一组。根据以往经验，太阳活动一般持续20-60分钟指数就会下降。然而，这几天的加密观测却持续不停，根本没有停止的迹象。

只要太阳活动不下降，就有可能引发电离层吸收，导致相关电子信息设备发生可用频率异常。技术人员不敢放松，密切关注各观测站回传的数据，跟踪分析电离层扰动态势，及时组织各值班员进行会商分析；第一时间捕捉到电离层扰动数据，及时向用户发送警报信息，为有效应对电离层扰动影响提供支持。

我们已经积累了80年的电波环境观测数据，并建成了电波环境监测预报中心。通过对观测的数据进行分析，形成电离层情况的现报和短期预报，实时监测电离层突然骚扰、电离层暴事件对不同区域相关系统的影响程度，为相关领域提供及时有效的电离层环境告警信息。同时，对于电离层暴、极光吸收和极盖吸收等状况，预报中心能做出短期预警，并在最短时间内给予环境态势分析和应对策略，重新规划易受太阳风暴影响的无线电系统任务，以降低太阳风暴带来的风险。

相信有了这些高科技的观测站网，太阳活动对我们造成的影响也会降到最低。

（作者系中国电科22所电波环境监测预报中心主任）