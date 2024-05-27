“特洛伊木马”有望带来靶向减肥药

科技日报北京5月26日电 （记者张梦然）据新一期《自然》杂志上发表的一项研究，丹麦研究人员开发出一种新型减肥药，将GLP-1与针对大脑中NMDA受体的分子相结合。就像是暗藏杀手的“特洛伊木马”，与相应分子结合的GLP-1能够专门针对食欲控制中心，最终使小鼠体重显著下降。该药物有望以更低剂量和更少副作用解决肥胖问题。

基于肠道激素GLP-1的药物可有效靶向大脑中对减肥至关重要的部分——食欲控制中心。在细胞水平上，这种新药的优点在于结合了GLP-1和阻断NMDA受体的分子。它利用GLP-1作为“特洛伊木马”，将这些小分子“偷运”到影响食欲控制的神经元中。

如果没有GLP-1，针对NMDA受体的分子将影响整个大脑，因此是非特异性的。非特异性药物通常会导致严重副作用，此前已在多种治疗神经病症的药物中出现过这类副作用。

研究人员利用GLP-1肽针对大脑食欲控制中心的特定通路，将其中一种非特异性物质仅输送到该区域。实验显示，基于GLP-1的药物可使体重减轻，附着在GLP-1上的分子会影响谷氨酸神经递质系统。而且GLP-1与这些分子结合后效果非常好，小鼠的体重减轻是仅接受GLP-1治疗小鼠的两倍。这意味着未来患者有可能以更低剂量达到相同效果。

尽管此次研究人员仅关注肥胖和减肥，但这也是一种将药物输送到大脑特定部位的全新方法，因此也为研发治疗神经退行性疾病或精神疾病的新药开辟了新途径。