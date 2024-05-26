专家支招特应性皮炎患儿度夏：防晒、防光、防热

中新网上海5月25日电 (记者 陈静)小满刚过，上海气温不断升高。复旦大学附属华山医院皮肤科顾超颖教授25日接受记者采访时表示，夏季是特应性皮炎的高发季节，光、热、汗液都是导致疾病加重的原因。

“近一年半时间里我们登记的近4000例特应性皮炎患者中，1/3的患者会在夏季加重。”顾超颖告诉记者，夏季，患儿不仅要注意防晒、防光、防热，也要及时清理汗液，尽量穿着宽松棉质的衣服，减少特应性皮炎在夏季复发。在饮食方面，专家强调，青少年儿童正值生长发育的黄金时期，儿童青少年患者不必过度忌口，以免影响营养的摄入和正常发育。

当日，“顽皮童年”皮肤免疫健康科普活动(以下简称“顽皮童年”)正式启动，希望提升公众对特应性皮炎等2型炎症性免疫疾病的认知及正确的疾病管理方法。本次活动以原创舞台剧的形式，生动演绎特应性皮炎对于患儿及其家庭造成的负担，揭秘疾病背后的成因及免疫系统的奥秘，创新有趣的科普形式吸引了众多青少年儿童及其家长。

上海宋庆龄基金会副秘书长朱亚萍表示，孩子是健康中国的未来，促进青少年儿童健康成长是上海宋庆龄基金会自1986年成立以来一直秉承的理念。

据了解，特应性皮炎的核心发病机制为2型炎症，决定了这是一种以皮肤病变为表现的系统性疾病，即“皮肤—消化道—呼吸道”。皮肤病变只是2型炎症系列疾病的“第一站”。早期罹患特应性皮炎者，未来合并过敏性鼻炎、哮喘等其他2型炎症共病风险也会更高。如果未能得到良好控制，中重度的特应性皮炎儿童与青少年更容易“一病”变“多病”。

“晚上一直挠，都无法睡一个整觉。”“身上被挠出了大片的红疹，夏天不敢穿裙子，甚至连短袖也不敢穿。”“人变得很孤僻，不愿意和同学一起玩，在家里还会发脾气。”……活动现场，特应性皮炎对儿童与青少年患者的困扰被真实呈现。在采访中，顾超颖教授直言：“在门诊中，这类特应性皮炎造成的‘次生灾害’并不少见。中重度特应性皮炎患儿每年有1/3的时间处于复发期，造成睡眠、学习、心理负担的恶性循环。因此对于儿童与青少年特应性皮炎患者来说，除了需要进行科学规范的疾病管理，更需要社会理解其疾病情况，并对其身心健康进行长期关注，营造长期关怀的社会环境。”

“在特应性皮炎的发病过程中，两种细胞因子白介素4(IL-4)及白介素13(IL-13)起到了关键作用，会像‘滚雪球‘’一样产生级联反应，因此特应性皮炎疾病管理的关键是针对2型炎症的‘对因管理’，进行精准的免疫‘开关’调节。”顾超颖解释，特应性皮炎不只是因为患者免疫力低下，更多的是免疫系统紊乱而导致的免疫失衡。

专家表示，特应性皮炎和高血压、糖尿病一样属于慢性病，只要遵从医嘱长期科学管理，绝大多数患者都能最大程度地控制疾病，提高生活质量。对于特应性皮炎患者而言，最好以1年起步设定治疗目标，避免陷入复发的困境，同时仍然要密切注意随访和日常防护。

在采访中，记者了解到，未来，“顽皮童年”项目还将开展多场创新互动性的公益科普活动，通过线上课程、线下进校园相结合的形式，覆盖更大范围儿童、青少年及家长，进一步提升认知水平，营造友好的成长环境。相关跨国药企特药事业部中国区总经理谢丽娟表示，该企业将不断构筑免疫领域强劲研发管线，除加速引入创新疗法之外，还将推动儿童和青少年健康发展的公益实践。