医院“一床难求”怎么办？手术“无假日” 健康“不打烊”

北京市优质医疗资源丰富，很多外地患者进京希望得到更好的医疗技术服务，很多医院“一床难求”。近日，北京市多家医院通过开展周末择期手术的方式，缩短患者等床时间，提高医疗效率。

25日上午8点，国家神经疾病医学中心宣武医院手术中心里13间手术室几乎同时开台手术，虽然是周末，并非日常手术日，但是手术的难度都是疑难的四级手术，患者集中在癫痫、脑血管病、脑肿瘤等神经外科疾病。

国家神经疾病中心主任 首都医科大学宣武医院 院长 赵国光：我们做这个举措实际上还是要解决老百姓看病难、看病等待时间长的一些诊疗流程长的问题。其实周末做手术是一个系统问题，不仅是要有外科的手术团队，相应的检查的科室，输血科、超声影像，同时还要有手术麻醉的支撑，目标是使我们的流程能够重新再造，我们会长期坚持下去。

5月18日(上周六)，患者程先生在宣武医院进行了脑部肿瘤的切除手术，25日他顺利出院。正是医院开展周末手术，大大减少了患者等床的时间。仅宣武医院两个周末手术日，已经成功开展神经系统疑难手术49台。

患者 程源富：周六周日要是加开手术，比以往从周一到周五做手术增加了一个时间的频次，还有手术台次的频次，这样对我们外地的患者，心情非常急迫，想到北京享受这样优质的医疗资源就提供了方便。

目前，北京积水潭医院、北京朝阳医院都已开展周末手术。涉及骨科、泌尿外科、乳腺外科等。手术术前准备、知情告知、安全核查，术中监测，术后麻醉恢复、麻醉随访及麻醉镇痛等等，周末手术的质量管控和工作日一样，保障患者安全。

北京朝阳医院乳腺外科副主任医师 张超：周末的手术和日常的手术工作流程是完全一致的，你只要在星期五的时候提交手术的需求，麻醉科和手术室就会给你安排相应的人员配合你的工作。开展周末手术以后，明显减低了我们的平均住院日，周转快了以后患者的等待时长就降低了，对家属来说陪护也更加便利了一些。

(央视新闻客户端 总台央视记者 张萍 曹宇 张景 陈宝善 郝亮)