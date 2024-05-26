我科学家完成世界首例猪到人异种肝移植

科技日报讯 （记者洪敬谱）5月24日，记者从安徽医科大学第一附属医院获悉，近日该院孙倍成教授团队联合云南农业大学魏红江教授团队，成功完成世界首例活体人的异种肝移植手术，将转基因猪肝脏移植到了一位肝癌重症患者身上。这标志着中国科学家在相关医学领域取得重大突破。

近两年来，美国多基因编辑猪的异种器官移植技术取得重大进展，先后实现2例心脏和2例肾脏的猪到人的活体移植，这给猪到人的异种器官移植发展带来了希望。但由于肝脏具有代谢、免疫、造血、凝血等多种重要功能，因此美国学者一直未涉足猪到人的异种肝移植。

据介绍，此次病人为一位71岁右叶巨大肝癌患者。5月17日，在介入等治疗无效，随时可能出现破裂的情况下，团队在充分征得家属和患者知情同意后，将一枚514克重的10基因编辑猪（即对猪进行了10处基因编辑）肝脏移植到患者右侧肝窝内。该肝源来自云南农业大学云南省小型猪基因编辑与异种器官移植重点实验室。手术过程顺利，移植猪肝即刻分泌胆汁。

截至5月24日，即术后第7天，病人状况良好，已能下地自由活动，肝功能恢复正常。孙倍成透露，目前，移植猪肝每天可分泌200毫升左右金黄色胆汁，CT和B超证实移植猪肝脏肝动脉、门静脉、肝静脉血流完全正常。

据了解，此为全球第五例活体人的异种器官移植手术，被认为是全球猪到人异种器官移植进入临床的又一个里程碑。

孙倍成介绍，该例手术的成功，创造了医学史上多个奇迹，包括制定了猪全肝如何植入、免疫抑制剂的使用、异种肝移植围手术期管理等全球标准，使异种猪肝移植进入临床成为可能。