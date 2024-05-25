甲状腺疾病容易盯上哪些人？查出甲状腺结节要手术吗？| 世界甲状腺日

5月25日是世界甲状腺日。

甲状腺结节、桥本甲状腺炎、甲亢、甲减、甲状腺癌……近年来，人们对于甲状腺疾病越来越关注。

甲状腺形似蝴蝶，又像两个“盾甲”。虽然成人的甲状腺只有20~30克，却是最大的内分泌腺，其作用是分泌甲状腺激素。这些激素对人体的新陈代谢、生长发育、神经系统功能等方面具有重要作用。甲状腺激素对人体的新陈代谢、生长发育、神经系统功能等具有重要作用。甲状腺疾病容易盯上哪些人？体检发现甲状腺结节应该怎么办？得了甲状腺癌怎么办……想了解答案，请您继续往下看。

01

问：哪些人易患甲状腺疾病？

答：甲状腺器官虽小但功能重要，它出现问题往往需要内科或外科分别处理。需要内科治疗的甲状腺疾病主要包括甲状腺功能异常（甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退）和甲状腺炎症性疾病（如亚急性甲状腺炎）；需要外科治疗的甲状腺疾病包括甲状腺肿瘤和巨大甲状腺肿等。

目前，甲状腺疾病的病因不是十分清楚，可能与以下原因有关。

内分泌（服用药物、节律紊乱）；

碘源性（碘元素摄入量过多或者过少）；

环境（长期接触放射线）；

免疫（体内产生了抗甲状腺的自身抗体，使甲状腺组织遭到了破坏）；

精神状态（紧张、焦虑、长期抑郁等情况）；

遗传（甲状腺疾病家族史）等。

02

为什么女性甲状腺疾病患病率高于男性？

答：这与女性的生理特点有关。女性由于月经、怀孕和更年期等特殊时期，激素水平变化容易导致内分泌紊乱，从而增加罹患甲状腺疾病的风险。

此外，精神压力大、情绪不稳定也是导致女性甲状腺疾病高发的一个重要原因。

03

身体出现哪些“信号”要警惕甲状腺疾病？

答：不同类型的甲状腺疾病根据其不同的发病机制有不同的临床表现。例如当一段时间内情绪易激动、烦躁失眠、心悸、怕热、多汗、消瘦、食欲亢进、大便次数增多或腹泻等，可能是患上甲亢。

如果疲乏易倦、记忆力减退、体重增加或难以减重、抑郁、便秘、月经紊乱和（或）不孕不育等，可能是患上甲减。

当出现上呼吸道感染后颈部疼痛同时合并发热、关节酸痛等，可能是患上亚急性甲状腺炎。

如果颈前有肿块可以随着吞咽上下活动或者体检发现甲状腺结节，可能是患上甲状腺肿瘤。

出现上述症状，请到正规医疗机构就诊。

04

桥本甲状腺炎、甲亢能治愈吗？

答：需要结合病因以及病情的严重程度进行判断。

桥本氏甲状腺炎是一种自身免疫性甲状腺炎，在年轻女性中的发病率非常高，体内过多的甲状腺抗体会攻击甲状腺组织，导致淋巴细胞渗入甲状腺滤泡，最终导致腺体纤维化，产生甲状腺激素的有效滤泡数量减少。长期作用会导致自身甲状腺功能减退，这种减退是不可逆转的，但可以通过治疗得到一定控制和改善。

而所谓的甲亢，即甲状腺功能亢进症，是由于甲状腺激素分泌过多所导致的内分泌疾病。甲亢大多是可以治愈的，方法主要包括药物治疗、放射性碘治疗和手术治疗。

甲亢的治愈率与病情的严重程度、治疗方法，以及患者的个体差异等因素有关。病情较重时，可能会影响新陈代谢，出现生长发育障碍，甚至会破坏自身免疫系统，使机体无法正常运转，还可能累及其它器官，此时治疗效果通常不理想，且存在复发风险。所以，建议患者及早进行规范治疗。

05

查出甲状腺结节，需要手术吗？

答：首先要明确一点，绝大多数甲状腺结节都不需要手术。

甲状腺结节一般分为良性结节、恶性结节，以及诊断不明确的结节。大多数甲状腺结节都是良性的，而那些被评估为良性的甲状腺结节一般不需要特殊治疗，只需定期随诊。

如果体检发现甲状腺结节，应及时就医。需要强调的是，被定义为恶性的甲状腺结节一般恶性程度较低，但并不是所有的甲状腺癌都是“懒癌”，这需要专科医生结合影像及分子诊断学方法进行评估。绝大多数甲状腺癌患者在早期是可以通过手术治愈的。

06

得了甲状腺癌怎么办？

答：临床上将甲状腺癌分为四种类型：甲状腺乳头状癌、甲状腺滤泡癌，此两种也称为分化型甲状腺癌；甲状腺髓样癌和甲状腺未分化癌。

临床上最常见的是甲状腺乳头状癌，大家所说的“懒癌”基本是此类型的，发展缓慢、体积较小的可以采用动态观察的方式处理，少数乳头状癌分化不良或发现较晚，分期较晚，预后欠佳。

甲状腺滤泡癌虽然也属于分化型甲状腺癌，大多预后较好，但是其扩散的模式是血源性的，容易出现肺和骨的转移。“凶险”的分化型甲状腺癌容易早期出现颈部淋巴结转移。而带有特定基因突变的分化型甲状腺癌往往容易复发，治疗相对困难。

甲状腺髓样癌有一定的家族遗传因素，更具侵袭性，并容易扩散到淋巴结，甚至肝脏、肺或骨转移。甲状腺素制剂和碘-131治疗对甲状腺髓样癌都无效，因此，早期手术是最有效的方法。

甲状腺未分化癌仅占所有甲状腺癌的1%，在所有全身癌种里是最具侵袭性、恶性度最高的恶性肿瘤之一。患者病情发展迅速，往往就诊时已是晚期，无法接受手术切除，治疗效果不佳，甚至死亡。

一旦发现患上甲状腺癌，先别恐慌。大多数患者在确诊时尚属早期，采取规范的手术治疗就可以达到很好的效果，术后再根据医生的建议采取内分泌抑制、碘-131、靶向药物等方式治疗，最大程度降低复发转移风险。

07

如何预防甲状腺疾病？

答：甲状腺是一个内分泌腺体，是合成和分泌甲状腺激素的场所，常被称为“身体的发动机”，影响着人体的能量代谢，其本身也是非常容易受伤的器官。预防甲状腺疾病，大家可采取以下方法。

第一，保持健康的生活方式。情绪稳定，睡眠充足，适量运动，合理膳食，保护好免疫力，避免肥胖。

第二，远离危险因素。远离射线或电离辐射，适量摄入碘元素，避免服用容易影响身体代谢的特殊药物。

第三，定期查体。建议普通成年人每1～2年查一次甲状腺功能和甲状腺超声检查，有甲状腺疾病家族史的人6～12个月检查一次甲状腺。

作者：天津市人民医院乳腺甲状腺科 郝洁 王金淼

审核：国家健康科普专家库专家，天津市人民医院甲状腺科主任医师、教授 高明

策划：谭嘉 王宁

编辑：甘贝贝