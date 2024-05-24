“先诊疗、后付费”  厦门湖里区实现“信用就医”新体验

为减少市民在医院挂号、检查、取药等环节的等待时间，厦门市湖里区积极推广“信用就医”服务模式，实现了“先诊疗、后付费”的就医新体验，较大提升了居民就诊效率和满意度。

据了解，2022年5月，湖里区妇幼保健院推出了“信用就医”便民惠民应用，这是全市首个非诊间结算的信用应用场景。截至目前,“信用就医”服务已在全市59家公立医疗机构推行使用，让居民切实享受到“先诊疗、后付费”的就医便利。

住在湖里区禾山街道的居民王阿姨说:“以前来社区卫生服务中心就诊，检查、取药都要在窗口反复排队结算，很耗时费力。现在通过‘信用就医’平台可以直接取药，不用再去窗口排队，更方便了。”

在此期间，湖里区妇幼保健院还推出了一系列创新举措：比如，开通“亲情付”功能，解决了“一老一小”群体就医不便的问题，18周岁以下未成年人和成年子女均可共享、承担信用就医费用，实现全年龄段人群使用；设置“提醒还款”功能，及时提醒用户还款，避免影响就医结算；居民还可在“信用就医”平台直接预约挂号，大大提升了就诊效率。

“信用就医”还发挥了“信用惩戒”功能，对于少数恶意欠费、逾期还款的用户，平台通过建立黑名单管理制度，大幅提升参保群众的诚信意识。

相较于传统就医模式，“信用就医”为市民平均节约了近三分之一的就诊时长。目前，厦门市已有超12.8万名市民开通“信用就医”服务，授信金额达5247.6万元，累计使用“先诊后付”服务44895次，为市民节约就诊时长超153万分钟。

创新实践切实解决了群众就医痛点，有效提升了医疗服务质量，为构建更加智慧便捷的就医环境贡献了重要力量。湖里区相关负责人表示，下一步将深化“信用就医”的推广应用，让更多人群享受到优质高效的医疗服务，不断提升居民的就医体验。