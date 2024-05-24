直播预告：张腾云谈“提升县级医院综合能力 提高县域医疗高质量发展”

2019年起，人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

5月27日10:00至11:00，栏目将邀请北票市中心医院党委书记张腾云做客直播间，以“提升县级医院综合能力 提高县域医疗高质量发展”为主题与网友进行交流，共话县级医院的发展与未来。

嘉宾简介：

张腾云，现任北票市中心医院（中医院）党委书记，主任医师。国家卫健委卒中中心管理指导委员会市县工作委员会委员；中国县域卫生理事会常务理事；县域医院高质量发展联盟副主委；《中国医院管理》杂志全国理事会理事；中国康复医学会远程康复专业委员会委员；《中国县域卫生》理事会常务理事；《中国卫生经济》常务理事；《中国医药卫生文化协会》人文医院分会第二届委员；辽宁省中西医结合学会理事；辽宁省细胞生物学会理事；辽宁省医院协会理事；辽宁省细胞生物学会理事。

如何收看直播：

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