世界中联外科、虚实挂线专委会学术年会召开

近日，世界中医药学会联合会（以下简称世界中联）虚实挂线专委会2024学术年会暨第二届国家中西医结合医学中心肛肠培训班在中日友好医院召开。

开幕式上，中日友好医院党委书记宋树立指出，中日医院肛肠科是院内重点支持的在全国享有盛誉的特色科室之一。中日友好医院自建院以来一直重视中医、中西医结合各学科的建设与发展，肛肠科作为中西医结合的代表科室，应更广泛的进行学科交流与合作，凝聚学术共识，达成规范标准，加速中医外科学、肛肠学科的临床和科研成果转化，为中医药的发展做出贡献。

世界中联副秘书长潘平在致辞中表示，世中联始终坚持发挥中医药学的特色和优势，结合中医药丰富的治疗手段和灵活的诊疗方法，推进中医药技术的应用，积极传播中医药文化。虚实挂线专业委员会自成立以来秉承世界中医药学会发展理念，在积极推动全民医疗、保障群众就医方面发挥带头作用。“希望专委会能继续依托国家中西医结合中心的高质量平台，继续加强海内外医疗交流，开展肛肠疾病标准化建设，为中医药国际化进一步发展增光添彩。”

开幕式后举行了肛肠医联体成员单位代表授牌仪式。本次医联体换届在原有30个省区市300余家医疗机构的基础上，又增补了40余省区市60余家医疗机构加入肛肠专科医联体，同时完成了医联体成员单位统一线上注册管理，为后续紧密的医教研合作提供了信息化平台。

授牌仪式后，世中联虚实结合挂线专委会论坛暨第二届国家中西医结合医学中心肛肠培训班重磅开讲，并做线上直播。论坛以肛肠专科诊治中遇到的难点疑点为切入点进行深入讨论与分享。