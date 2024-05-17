血液蛋白有望提前7年揭示癌症风险

科技日报北京5月16日电 （记者刘霞）英国牛津大学人口健康中心科学家开展的两项最新研究发现，血液中的一些蛋白有望提前7年揭示癌症风险。研究团队认为，其中一些蛋白不仅可以比现有方法更早地检测出某些癌症，还有助于早期治疗或完全预防这些癌症。相关论文发表于15日出版的《自然·通讯》杂志。

在最新研究中，科学家成功鉴定出618种与19种不同类型癌症有关的蛋白。特别值得注意的是，他们在一组癌症确诊前七年采集血液的人群中，发现了107种与癌症风险有关的蛋白。

在第一项研究中，研究团队分析了英国生物银行从44000多人身上采集的血液样本，其中4900人后来被确诊患有癌症。利用先进的蛋白质组学技术，研究团队详细分析了每个人血液样本中的1463种蛋白，并比较了确诊癌症和未确诊癌症者的蛋白差异，从中找出与癌症风险相关的蛋白。

在第二项研究中，研究团队深入分析了30多万个癌症病例的基因数据，以进一步探究哪些血液蛋白参与了癌症的发展，并可能成为新疗法的潜在靶点。

他们最终在血液中发现了40种蛋白。这些蛋白影响了一个人患9种不同类型癌症的风险。尽管改变这些蛋白可能会增加或降低患癌几率，但在某些情况下，这样的干预可能会带来意外的副作用。

研究团队强调，他们需要开展进一步研究，来明确这些蛋白在癌症发展中的确切作用，比如，哪些蛋白可以提供最可靠的癌症风险预测结果。此外，他们还需要探索临床上可行的检测方法，并寻找可能靶向这些蛋白的药物。