世界高血压日：6问6答 带你了解高血压防治

5月17日是世界高血压日。高血压是常见的心血管病，如果不及时治疗，会增加患中风、冠心病、心力衰竭、肾衰竭的风险。北京大学人民医院心血管内科主任医师、教授刘健在接受采访时表示，大家要知晓防治高血压的相关知识，培养健康生活方式，控制血压在合理水平，远离健康风险。