夏季养生莫贪凉（中医养生）

立夏之后，天气炎热。有人喜欢长时间待在开空调的房间，有人从冰箱里取出饮料就喝……这些贪凉的习惯容易损伤人体阳气，减缓人体新陈代谢，把本应调节体温的汗液滞留在体内，从而导致“空调病”或者胃肠疾病。所以，夏季养生不要贪凉，不要长时间吹空调，应适当出汗调节体温和排出代谢废物。从冰箱里拿出的食物，要在室内放1小时后再吃，避免生冷食物刺激胃肠道。

立夏之后，昼长夜短，很多人夜间睡眠不足。因此，中午尽量小睡一会儿，哪怕闭目养神也好。中医认为，养神在于养心。午睡前做转眼睛的练习（双目从左向右转，再从右向左转，然后紧闭片刻，再迅速睁开眼睛），不仅可以提高午睡质量，还能促进眼部血液循环，从而达到缓解眼睛疲劳的效果。有睡眠障碍者要保持精神放松，进行适当的体育锻炼，以促进血液循环、提高睡眠质量。

高温天气容易中暑，中午前后尽量减少户外活动，出门最好打伞、戴帽子避免光照。同时，要适当多喝温开水。体力劳动者出汗多，要在温开水中加入少量食盐以补充盐分。饮食尽量清淡，少食油腻和辛辣等上火的食物。可适当多吃冬瓜。冬瓜是家常蔬菜，可烹调多种菜肴。冬瓜性凉，具有清热解暑、生津止渴的功效。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 19 版）