旅游市场火热激发消费潜力

5月19日是第14个“中国旅游日”，各地正以此为契机，通过丰富多彩的活动激发旅游市场消费潜力。眼下，我国旅游市场红红火火，呈现出热气腾腾的发展景象。

有力促进高质量发展

去年，我国旅游市场接二连三涌现一批消费热点，淄博“赶烤”、贵州“村超”“村BA”、哈尔滨“冰雪奇缘”等先后火爆“出圈”。今年一开年，旅游业便进入“春耕大忙”状态，各地纷纷出招，要让旅游市场的“火”越烧越旺。

旅游串联起吃、住、行、游、购、娱，可发挥巨大的“乘数效应”，拉动消费作用突出。据测算，吃一顿天水麻辣烫人均消费30元，却能带动当地消费650元。走红的“尔滨”，从去年11月1日到今年2月29日，累计接待游客8743.8万人次，旅游人数井喷带动住宿、餐饮等行业迅速升温。今年一季度，哈尔滨餐饮类消费规模同比增长121.7%，住宿类消费规模同比增长249.5%。

火热的“村BA”让更多人认识了贵州省台江县。去年，台江县旅游综合收入同比增长94.6%。更令人振奋的是，当地迎来更多发展机遇。台江县县长杨德昭介绍，通过上门招商、邀请招商、招商会等，今年以来，台江县实现招商引资签约项目15个，签约总投资达33.72亿元。

活力满满的人间烟火气，是提振发展的一剂“强心针”。哈尔滨市文化广电和旅游局副局长李卓敏表示，东北资源条件比较好、产业基础雄厚、区位优势独特，新时代面临重大发展机遇，冰雪旅游的“出圈”走红进一步坚定了东北全面振兴的信心。

淄博市发展和改革委员会三级调研员王庆伟表示，淄博烧烤走红后，当地得到前所未有的关注，激发了大家干事创业的热情，希望城市越来越好。

情绪价值不断放大

“五一”假期，北京、上海、杭州、成都、西安等传统旅游城市依旧热门，一批三四线城市和县域小城也大放异彩。“韩国平替”延吉，“东南亚平替”芒市，拥有小机场的保山、怀化、赤峰、和田等地，旅游热度明显上升。年轻人是出游主力军，银发族、亲子家庭同样闲不住。统计显示，有10.5%的农村居民出游，农村居民出游人次已占节假日国内游客出游人次的16.9%。

人们出游的动因发生变化，名山大川、名胜古迹不再是人们追寻“诗和远方”的唯一选项。“游客会因为一串烧烤、一碗麻辣烫、一份驴肉火烧到访一座城市，也会因为一场演唱会和音乐节、一次马拉松和电竞比赛来一场说走就走的旅行，还可能因为某地高性价比的品质生活，背起行囊就出发。”中国旅游研究院院长戴斌表示。

如今，旅游产生的情绪价值正在放大。中央党校（国家行政学院）教授祁述裕表示，旅游的内涵、载体、功能都发生了变化。以前旅游仅被看作经济活动，现在既是经济活动，又是精神活动，人们看重在旅途中休憩娱乐、陶冶心灵、获得知识；旅游的载体不再局限于景区景点，而是“万物皆可游，处处是场景”，市井生活、时尚展览、演唱会、体育赛事等都成为重要载体。

中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞表示，情感需求逐渐成为旅游消费的核心诉求。淄博、哈尔滨之所以走红，很大程度上是因为人们的情感需求得到了满足，游客感受到了温暖与关怀，社会情绪形成共鸣。

需求牵引供给变化

从郊野到商圈，从剧场到菜场，日常生活场景如今都成了文旅休闲的新空间。

小红书副总编辑晋良子说，现在的年轻人更希望在旅途中深入生活，感受一座城市的市井文化，许多类似咖啡路线、面包路线等用户自行设计的攻略受到了热捧。

祁述裕也注意到，游客出行越来越乐于主动参与、自我设计行程。

游客需求变化正在牵引供给变化，重塑旅游产品和市场的格局。宋瑞认为，旅游发展逻辑发生了转变，原来一个目的地发展旅游是先做资源普查，有什么就提供什么，现在是游客需要什么就上什么；旅游投资逻辑也随之转变，以前一个地方发展旅游特别重视大投资、大项目、大规模，现在更加追求投资效益、存量资产优化，从硬开发进阶到软开发、巧开发、二次开发。“比如，哈尔滨的人造月亮投资不高，但产生的效果非常好；西安也有很多‘二次’开发产品，在原有产品基础上叠加策划性项目，让存量资产更好发挥作用。”