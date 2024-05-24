“医改是接力赛”——国家卫健委介绍推广三明医改经验

福建三明医改积累了大量经验，各地近年来因地制宜学习借鉴。推广三明医改经验取得了哪些效果？还有什么堵点、难点？国家卫生健康委23日在江苏省盐城市举行新闻发布会，回应社会关注话题。

三明医改经验进一步丰富

各省份由党委政府主要负责人抓医改、一抓到底；紧密型县域医共体建设全面推开，紧密型城市医疗集团建设试点推进；药品耗材集中带量采购工作提速扩面……

5月23日，江苏盐城，国家卫生健康委就“推广福建三明医改经验”举行新闻发布会。新华社记者 董瑞丰 摄

国家卫生健康委体制改革司副司长薛海宁在发布会上介绍，近年来，各地在实践中进一步拓展、丰富了三明医改的内涵，因地制宜推广三明医改经验取得积极进展。

“今天再强调的三明医改经验，是以三明为代表的一批深化医改典型地市典型经验的概括和总结。”薛海宁说。

压实县域医共体责任，完善健康服务保障机制，提升医疗卫生服务水平……三明在巩固提升原有改革成效的同时，近年来朝着“大健康”方向再出发、再探路。

福建省卫生健康委主任杨闽红介绍，当地针对住院陪护难的问题，按照财政、医保、患者各负担一点的原则，完善医疗护理员制度，试点地区患者陪护费用明显下降。此外，针对群众看病烦的问题，创新开展家庭病床、互联网+中药配送等便民服务。

“改革是‘接力赛’，也是‘团体赛’。”杨闽红说，福建在推广三明医改经验的同时，也立足实际探索更多创新措施。

改革示范效应不断显现

江苏盐城的东台市，近年来成立县域医共体运营机构，打造区域检验、网络心电、影像云诊、智慧急救、远程会诊、集中审方、健康随访、医护调度、药物配供、消毒供应“十大中心”，让百姓在镇、村就能享受到县医院的同质化服务。

“打造县域医疗‘一条链’，织密健康管理‘一张网’，推动评价考核‘一盘棋’。”盐城市市长张明康介绍。

实现全市卫生资源、医疗服务等数据的互通共享；为12万名80岁以上老年人建立120生命绿卡，老人在拨打120时，系统会自动识别信息并智能派车……湖北宜昌以数字化赋能改革，让群众看病就医更加便捷。

“让数据多跑路，让群众少跑腿。”宜昌市副市长徐伟营说。

地处西南，贵州遵义2023年卫生健康支出占全市一般公共预算支出的13.4%，比例较高。该市还通过引进省内外优质医疗资源，提升市级医院解决疑难杂症的能力。

遵义市副市长明岩说，近年来，当地因地制宜学习推广三明医改经验，推进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，努力实现“常见病多发病在市县解决、头疼脑热等小病在乡村解决”。

“一批推广三明医改经验的典型地市涌现，改革示范效应不断显现。”薛海宁说。

瞄准“改革推进缓慢”问题

据介绍，深化医改下一步将巩固强化已经过实践证明有效的举措，在重点领域和关键环节加大攻坚力度。

统筹紧密型医联（共）体建设，推动公立医院薪酬制度改革，持续深化医疗服务价格改革，继续加快推动药品耗材集中带量采购提速扩面……“任务单”已经明晰。

薛海宁表示，在因地制宜学习推广三明医改经验的过程中，个别地方还没有从全局和大局高度来认识改革、理解改革、推进改革，存在不想学、不想干的倾向。对于医疗服务价格、医保支付、医务人员薪酬等改革重点任务，一些地方存在畏难情绪，改革推进缓慢，没有突破性进展。

“这些都是我们下一步要着力推动解决的主要问题。”薛海宁说。（记者董瑞丰、邱冰清）