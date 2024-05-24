近年来，福建省三明市持之以恒深化医疗、医保、医药“三医协同”改革，积累了许多有益经验。国家卫生健康委23日在江苏省盐城市召开新闻发布会，介绍推广福建三明医改经验有关情况。

三明医改有了新的突破。福建省卫生健康委主任杨闽红介绍，三明在巩固提升原有改革成效的同时，朝着“大健康”方向再出发、再探路，着力构建全民健康保障新体系：整合县、乡、村三级医疗卫生资源，推进医共体内人、财、物等一体化管理，为全方位做好县域健康服务管理奠定基础；通过县域医保基金打包支付、探索按健康绩效取酬的岗位年薪制等，激励县域医共体全面守护百姓健康；结合实施国家公立医院改革与高质量发展示范项目，做强市内3家省级区域医疗中心。

各地因地制宜推广三明医改经验取得了积极进展。国家卫生健康委体改司副司长薛海宁介绍，31个省份和新疆生产建设兵团均由党委和政府主要负责同志亲自抓医改、一抓到底，绝大部分地市和县（市、区）都是由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药“三医”工作。紧密型县域医共体建设全面推开，紧密型城市医疗集团建设试点推进。推进国家医学中心、国家区域医疗中心和省级区域医疗中心建设。建立医疗服务价格动态调整机制，更好体现医务人员技术劳动价值。药品耗材集中带量采购工作提速扩面，国家层面已开展9批药品和4批医用耗材集中带量采购。

“盐城市学习三明敢为人先的改革精神，在让群众看好病、降低看病负担、促进医疗卫生事业发展方面作出了探索。”江苏省盐城市市长张明康介绍，聚焦肿瘤、心血管等转外地就医较多的病种，盐城通过建名医工作室、远程协作网等，把优质资源引进来，建成360个名医工作室，让群众在本地就能看名医。深化医保支付方式改革，提升精细化管理水平，2023年住院次均费用较上年下降10.1%。2019年以来，投入近200亿元，全面改善了市、县、镇三级医疗卫生机构医疗条件。

湖北省宜昌市推动落实分级诊疗，不断推进完善医疗卫生服务体系。宜昌市副市长徐伟营介绍，宜昌做强市级、整合三级医院优势学科资源，以学科带头人为核心打造技术攻关团队；做优县级，巩固城市三级医院组团帮扶机制，推动县级医院提升服务能力，9个县市全部建有紧密型医共体；做实基层，实现“一村一名大学生村医”，在每个社区居委会建设1个社区医务室，配备“一医一护一公卫”和基本药物，组建家庭医生团队1248个。

贵州省遵义市强化基层人才队伍建设，提升基层医疗卫生服务能力。遵义市副市长明岩说，新进村医招聘纳入县级公开招聘计划，按照乡镇卫生院编制人员管理，稳定村医队伍。从2021年起，全市村医定额补助标准每月提高200元，为符合参保条件的在岗村医缴纳基本养老保险。遵义还组织全市村医分批次到广东省珠海市的大医院轮训，目前已经达到5000余人次，提升了服务能力。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 14 版）