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缩短养老院和医院间距离，就近提供医疗救治资源；鼓励社会力量进入养老行业，初步建成三级医养结合服务体系；加强健康监测，实现家庭医生精准服务……近年来，新疆生产建设兵团第八师石河子市多措并举，持续改善老年人养老和就医环境。

养老院的隔壁，就是医院。在新疆生产建设兵团第八师石河子市，当地强化医疗卫生与养老服务衔接，建成这样6家医养结合机构。如此一来，老人急病过一道门，就能进医院。

这只是当地改善老年就医养老环境的举措之一。石河子76万市民，15.2万人是60岁以上老年人。为了给他们提供方便可及的专业健康养老服务，近年来，当地不断探索，逐步建成医养相结合的多层次养老服务体系。

搭建绿色通道，就近提供医疗资源

颐心园康养中心是石河子的一家民营养老院，位于石河子市经开区医院C区。他们在这里租下了3层楼，和医院一墙之隔。

“租医院的楼，就是为了用好医疗资源。”养老院院长程国娣说，“我们以前的院址比较偏远，老人一旦需要就医，120急救车路上就得半个多小时。现在医院就在隔壁，打个电话，医生就能赶过来。老人急病，我们推着床直奔急诊科，最多也就10分钟。”

前段时间，入住的崔一桂老人突然左胸剧痛。程国娣赶紧给经开区医院老年呼吸科主任刘苏平打去电话。在医生电话指导下，护理员立刻开展救护，为后续治疗赢得了宝贵时间。

“医院给我们开设了2条‘绿色通道’。一是在物理距离上，养老院和医院中间的墙开了一扇门，老人突发疾病，可以迅速得到救治。二是对情况危重的老人，可以直接住院治疗，入院手续回头补办。”程国娣说。

“把院区租给养老院，是经过深思熟虑的。2016年这个新院区设计施工时，我们就做了提前考量，留出了用于探索医养结合的空间。”石河子市经开区医院党支部书记唐雪介绍，在硬件设置上，养老院租下来的这3层楼，既有养老所需的生活设施，比如晾衣房、洗澡间，也有医疗救护所需的制氧机和病房专用床。

在机制上，医院提前谋划，由老年呼吸科和心脑血管科医生与养老院建立联系，医生每周定期巡诊。同时，医院通过一款管理软件为养老院的老人建立健康档案，做到对每一个老人的身体状况、病史、用药情况都有据可查。

医生周金艳巡诊时，就发现一名90岁的老人面部出现疱疹。周金艳说：“经诊断是带状疱疹，我们现场指导护理人员用药，教他们怎么做好皮肤护理。一周后再次巡诊，老人的疱疹结痂，症状好转。及时干预，起到了很大作用。”

“和以前的养老院模式相比，‘医’的介入提升了老人的健康水平和生活质量。尤其是紧急情况下可以就近获取医疗资源，及时救助老人，也让子女能更加安心。”唐雪说，颐心园康养中心投用一年多，100来张床已经住满了。

三级医养结合服务体系初步建成

“我们有450张床位，最多的时候入住了440多名老人。这些老人里，60%都是失能老人。”石河子天健养老院院长梁晓西介绍，失能、半失能老人的康复治疗和看护问题，对普通的家庭来说是大难题。

“子女会担心，自己照顾，身心俱疲，还不一定能照顾好；交给养老院，也不放心，怕老人受委屈。”梁晓西说，为了破解这一痛点，天健养老院就建在了天健医院的旁边。两家都是民营机构，在同一个院子里毗邻而居，携手探索医养结合模式。

“我们以优惠政策鼓励企业、社会资金进入养老服务业。更鼓励和支持养老服务机构通过内设医疗机构或与周边医疗机构合作的模式，为入住老年人提供医疗卫生服务。”石河子市卫生健康委党委书记、主任刘晓晶介绍。

“养老院每层楼，我们都有责任医生。夜间也安排了值班医生。定期不定期，都会组织医生巡诊。”石河子天健医院业务院长王燕介绍，“相对于养老院的工作人员，有了医生的定时巡诊，老人一旦发病，就能更好地被提前发现，医护人员在早期及时介入。”

“尤其是无知觉的失能老人，本人无法表达，护工也很难准确判断他们的情况。所以，他们是我们巡诊的重点。”王燕说，“每次巡诊，医护人员都会通过测血压、脉诊、体格检查等方式进行预防保健。一旦发现老人有异常情况，能及时判断潜在的病情，立刻进行治疗，并调整慢性病药物的服用，避免病情加重。推行医养结合以来，养老院老人的健康水平显著提高，上转治疗的老人已经很少了。”

在石河子，养老机构达到32家，床位5622张。其中民营养老机构29家，床位数占总数的90%以上。通过改建、扩建、租赁等方式，石河子已建成6家医养结合机构，26家养老院开设了医务室。一个以大型公立医院、团场医院为龙头，民营养老机构为补充，社区卫生服务站等平台为支撑的三级医养结合服务体系初步建成。

打造“15分钟居家养老服务圈”

“对于居家养老的老人，我们打造‘15分钟居家养老服务圈’。通过多种方式发力，为他们提供精准有效的医养结合服务。”刘晓晶介绍，“社区卫生服务充分发挥网底作用，对居家养老人员提供经常性的病理咨询、特殊照护。石河子65岁以上老年人，84.4%享受了规范化的健康管理。”

在石河子市居家和社区养老指挥调度中心的大屏上，标注着市区5个街道57个社区设置的14个社区养老服务中心、24个长者食堂，基本形成全市范围全覆盖。

依托这个“智慧基层医生惠民工程”信息平台，当地还将老年市民健康管理、慢性病随访管理纳入其中。通过平台分析，及时向家庭医生推送居民健康预警信息。加强老年人健康指标监测的同时，实现家庭医生精准服务。

“老年人手机下单，或者电话联系，还可以在平台上预约助医助餐助行等18类相关服务。”平台负责人介绍，平台服务人员的服务工单都要留痕、接受审核。他们还会对老人进行回访，确保服务质量。

“兵团非常重视医养结合工作。我们师市把医养结合纳入经济社会规划和养老服务发展总体部署，相继出台了9个政策性文件，从强化医疗卫生与养老服务衔接、加大政府支持力度、优化保障政策、加强队伍建设等方面提出多项措施。”刘晓晶介绍。

不只是石河子。近年来，新疆生产建设兵团加快老年健康服务体系建设，探索打造医中有养、养中有医的医养结合模式，满足老年人的健康需求，提升老年人的健康水平。老龄健康和医养结合各项工作取得显著成效。

“我们还在不断加强医疗机构养老服务能力建设，促进医疗机构与养老机构合作。根据养老机构入住老人在就医、护理、康复等方面的实际需求，开辟预约就诊、双向转诊绿色通道，为有需要的老年人提供全方位医养服务。”刘晓晶说，“石河子医养结合的实践效果显示，确实能为老人解忧，也为其子女解难。”

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 14 版）