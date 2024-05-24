 司天梅：知晓抑郁症科普知识 积极应对抑郁困扰 

近年来，随着人们生活节奏的加快、工作压力的明显加大，民众心理健康问题日益凸显。近日，北京大学第六医院副院长司天梅做客人民好医生客户端，围绕抑郁症的特点、核心症状以及常见的认知误区进行了讲解，帮助大家更好地了解抑郁症，有效应对抑郁困扰。

正确区别抑郁情绪和抑郁症

“抑郁情绪是一种正常情绪，在受到外在环境因素影响下出现，会随着时间及环境诱因的消失等因素很快消散，但抑郁症是一种疾病，需要到医院进行筛查、诊断和治疗。”司天梅解释说，情绪低落、丧失做事兴趣、精力不足常感疲乏，这三点在专业诊断标准里被认为是抑郁症的核心症状。有些抑郁症患者还会出现恶心、腹泻、头晕、身体多处疼痛等症状，但很多人意识不到身体不适的根源可能是自身情绪，盲目去消化科、神经内科、疼痛科等科室去做各种检查，检查结果没有任何异常发现，医生往往会建议患者到精神专科医院进一步筛查和诊疗。

司天梅认为，区别抑郁情绪和抑郁症的关键指标是：抑郁情绪和外在诱因不符，且持续两周以上，面对所有事情都没有良好心情，同时伴有其他不适，如身体疼痛，睡眠异常，精神活动和行为异常等。如果自己很难判别，建议去专科医院就诊。

科学认识抑郁症常见误区

“社会普遍对抑郁症存在两大误区。”司天梅说，第一个误区，强烈的病耻感。很多人抑郁情绪的严重程度濒临抑郁症，患者长期经受负面情绪的影响，不喜人际交往，工作效率下降，虽然经历着这种苦恼，却不敢就诊，因为大部分人存在强烈的病耻感，认为抑郁症等同于精神病，如果去医院被亲朋好友知晓，会被嘲笑，所以很多人不敢去医院就诊；第二种误区，意识不到抑郁症的存在。虽然情绪低落，身体出现很多不适的症状，但有可能会忽略，认为是性格所致，这在人群中非常普遍。

结合临床诊疗经验，司天梅提醒，病症早期也许只是轻度的闷闷不乐，所以患者自己甚至其家属意识不到是抑郁症，认为是性格问题，可能会耽误治疗的最佳时机。建议大家关注自己的心情状态，及时就诊，以免病情持续加重。

知晓抑郁症临床治疗方案

从专业的角度来讲，抑郁症的治疗目标，是患者的抑郁症状减轻，社会功能恢复（比如学生回到校园，职业人员回到职场）。“目前，抑郁症的治疗主要还是以药物为主，辅以心理治疗、物理治疗、患者的自我调整。其中，药物治疗包括化学药物、少量的中成药。”司天梅介绍说，上世纪50年代后期，精神疾病的治疗药物开始出现，它通过调节人体大脑中一些情绪类神经递质来改善情绪，从此，抑郁症治疗进入到化学治疗时代。历经50年的发展，抗抑郁药物更新迭代，国内抗抑郁药物从最早的中医药治疗，发展到现代利用医药技术研发的新型抗抑郁药。目前临床常用于治疗的药物，均已国产化，治疗成本明显降低，逐渐成为抑郁症治疗的主要方式。

司天梅提醒，抗抑郁药物服用后并非立马起效，临床医生会不断地跟患者强调治疗过程、治疗目标，以及药物治疗可能会有哪些不良反应。对于早期服用药物后的不良反应，医生会给患者做一些预警和解释。目的是希望患者能够主动配合医生的医嘱，而不是被动配合。临床也会根据患者的疾病严重度、临床特点、生活环境，为其选择合适的治疗方案。

“对于轻度抑郁症患者，可以直接进行心理治疗，帮助患者重塑生活信心；对于重度抑郁症患者，除了心理治疗外，还要配合药物治疗，帮助患者解决生活工作中的困扰。临床鼓励患者进行自我调整，比如稳定的睡眠、适量的运动等。”司天梅介绍说，抑郁症的治疗一般分为几个阶段：一，急性期治疗。治疗时长大概是6周到8周，目的是让患者严重的抑郁症状能够尽快得到缓解。二，巩固期治疗。患者继续服用药物至少3至9个月，患者可以做一些自我调整，适当参加社会活动，避免症状复发。三，维持期治疗。个体化治疗期间，需要患者积极配合医生治疗，以期达到最佳治疗效果。