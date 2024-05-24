膝关节疼痛未必都是半月板损伤（名医讲堂）

在门诊，经常有患者问：“我活动后膝关节这么痛，是不是半月板伤了？”事实上，膝关节疼痛确实是半月板损伤后最常见的临床症状之一，但膝关节疼痛并不一定都是半月板损伤。膝关节半月板是位于膝关节大腿股骨和小腿胫骨之间的缓冲垫片，半月板损伤大多存在不同程度的膝关节疼痛。那什么情况下的膝关节疼痛，可能会是半月板损伤呢？

首先，应该看膝关节具体疼痛的部位。一般疼痛区域位于膝关节侧面关节间隙处，或者膝关节过度伸直时的“膝眼”部位，以及深蹲时的关节后方，这些区域的疼痛应首先考虑是否存在半月板损伤。

其次，还要结合膝关节疼痛的“时机”。如果在膝关节休息状态时无明显疼痛或疼痛较轻，在关节屈伸、负重、行走或运动时，膝关节疼痛加剧，则要考虑是否存在半月板损伤。

此外，损伤程度很轻的半月板具有一定的修复愈合能力，如果彻底休息后膝关节疼痛仍持续两周或者更久，则应及时就诊，让专科医生鉴别，以免贻误病情。

患者还可以从半月板损伤的发生机制角度来开展自我筛查。半月板损伤一般可以分成急性损伤和过度使用型（退变型）损伤。

急性损伤导致的膝关节半月板受伤，多发生在膝关节扭伤等急性创伤，或膝关节突然承受超负荷的负重时。表现为受伤后的膝关节急性疼痛，伴有一定程度的膝关节屈伸活动受限，可能有行走困难。经短时休息后膝关节疼痛可略缓解，但一般无法立即恢复行走或运动。当膝关节遭受外伤出现膝关节疼痛时，需考虑存在膝关节半月板损伤可能，建议找专科医生就诊，一般结合简单的手法检查和影像学检查，就能明确诊断。

过度使用型的半月板损伤，是指膝关节平时负重较大，比如身体质量指数（BMI）>30，或长期下肢剧烈运动以及长期蹲姿工作的，久而久之，导致半月板的内在结构（质地）出现退变，形成所谓的半月板退行性损伤。此类情况，早期可以在膝关节磁共振中发现半月板呈Ⅰ度或Ⅱ度损伤。这种非全层的半月板损伤信号，有时表现为膝关节长时间行走或过度负重后，膝关节局部隐痛不适，放松或休息后一般可自行缓解，大部分不需要特殊治疗。

如果已经存在明显的半月板质地退变，一些较轻的外力损伤（如突然下蹲、膝关节半蹲伴扭转）都可能导致半月板急性损伤。这种情况一般多见于老年人内侧半月板后角或后根部损伤，类型通常是复杂性损伤。也就是说，如果有半月板退行性改变的基础，更容易出现半月板急性损伤。

当然，导致膝关节疼痛的原因很多，根据病因可分为关节外病变、关节内病变、系统性疾病等。

常见的关节外病变包括股四头肌腱腱病、髌腱腱病、胫骨结节骨软骨炎、鹅足腱炎（游泳膝）、髂胫束摩擦综合征（跑步膝）、侧副韧带损伤等。关节内病变包括关节游离体、滑膜炎、膝关节内侧滑膜皱襞综合征、关节软骨损伤、膝关节囊肿、前交叉韧带或后交叉韧带急性损伤等，还有一些比较少见的膝关节病变，如滑膜软骨瘤病、腱鞘巨细胞瘤、色素沉着绒毛结节性滑膜炎、血管瘤等。

此外，膝关节痛还可能是某些全身系统性疾病中的一个局部的临床表现。常见的有代谢性疾病，如痛风性关节炎；还有自身免疫性疾病，如类风湿性关节炎、关节病型银屑病等。

总而言之，不能把膝关节痛都默认为半月板损伤，需要根据受伤的情况、疼痛的部位进行初步排查；有必要时，需结合影像学检查结果和基础性疾病，找专科医生进行综合判断。如此才能更早、更精准地进行诊疗，早日告别膝痛，重返运动。

（作者分别为复旦大学附属华山医院运动医学科主治医师、副主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 19 版）