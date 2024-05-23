直播预告：结直肠癌防大于治，早筛早诊勿忽视

5月29日是第19个世界肠道健康日。肠道是人体最大的消化器官，主要负责吸收营养、排出人体代谢废物与毒素。我们人体所需的营养会经过肠道消化和吸收，一旦受损，身体将无法正常吸收养分，因此肠道健康非常重要。

5月24日11:30至12:30，中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任医师孙永琨将做客直播间，就肠道健康相关科普知识进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

孙永琨，中国医学科学院肿瘤医院主任医师，硕士生导师，国家抗肿瘤药物临床应用监测青年专家委员会委员，中国医疗保健国际交流促进会消化肿瘤多学科诊疗学分会常务委员，中国医疗保健国际交流促进会肿瘤内科分会委员，中国医药教育协会肿瘤化学治疗专业委员会常务委员，中国临床肿瘤学会CSCO青年专家委员会委员，中国临床肿瘤学会CSCO抗肿瘤药物安全委员会委员，北京癌症防治学会胃癌防治专业委员会副主任委员，北京癌症防治学会食管癌专业委员会常务委员。

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