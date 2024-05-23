北京康盟慈善基金会助力基层卫生健康服务能力提升

5月17日，“助力基层卫生健康服务能力提升项目”首场捐赠仪式在湖南省安乡县举行，北京康盟慈善基金会携手卫材中国向湖南省安乡县捐赠价值70万元消化系统疾病用药。

项目捐赠仪式现场

近年来，我国卫生健康事业获得了长足的发展，但医疗资源配置不均衡仍在一定范围存在。党的二十大报告明确提出：“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。”

为促进优质医疗资源下沉和均衡布局，强化基层医疗卫生机构针对慢性病和常见病的药品配备，提升县域居民的药物可及性，北京康盟慈善基金会发起了“助力基层卫生健康服务能力提升项目”。项目得到了卫材中国的支持，计划捐赠10万盒常用的消化系统疾病治疗药物，并联合济仁慈善基金会共同开展相关公益活动。捐赠仪式现场，“助力基层卫生健康服务能力提升项目”向安乡县患有慢性胃炎、胃溃疡等疾病的经济困难患者群体捐赠了价值70万元的消化系统疾病用药。

北京康盟慈善基金会理事长柳莺在致辞中强调：“基层医疗尤其是县域卫生服务是守护民众健康的第一道防线，我们希望通过此类公益捐赠，进一步推动优质医药资源下沉，助力基层医疗卫生服务体系的持续完善，让医疗健康服务更加贴近群众，真正惠及民生。”

安乡县卫健局局长陈宏对本次捐赠活动表达了感谢，认为此举不仅为当地医疗卫生机构提供了实际帮助，也是支持国家医疗政策，提高县域人民医药可及性的创新实践，“相关部门将严格管好、用好每一粒捐赠药品，让受赠物资发挥最大效应。”

“自上个世纪90年代初正式进入中国市场以来，卫材中国一直以高度的社会责任感，积极参与公益活动。”卫材全球高级副总裁、卫材中国总裁冯艳辉表示，“很高兴能够参与这次活动，希望可以为提升基层县域公众健康水平做出贡献。”

北京康盟慈善基金会为卫材中国颁发荣誉证书

北京康盟慈善基金会理事长柳莺代表基金会授予卫材中国“优秀公益合作伙伴”荣誉证书。

据了解，“助力基层卫生健康服务能力提升项目”未来还将携手更多公益伙伴，在贵州、宁夏、甘肃、新疆等地开展药品捐赠行动，以惠及更多基层群众，为我国基层医疗卫生事业的发展贡献力量。（李益石）