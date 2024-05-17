郭春锋：提升放射影像诊断符合率 建立高效有机多学科协作机制

驻马店市第一人民医院党委委员、院长助理郭春锋发言。受访者供图

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，驻马店市第一人民医院党委委员、院长助理郭春锋表示，公立医院作为医疗服务体系的重要组成部分，其高质量发展对于保障人民群众健康权益、促进社会经济发展具有重要意义。在当前医疗改革不断深化的背景下，公立医院实现高质量发展，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，影像科是搭载其他关键重点学科建设，也是提升专科质量和诊疗能力的奠基石。

以下，是郭春锋在会上发表的部分观点：

树立公立医院高质量发展新体系，提升影像科诊断符合率。以区域内死亡率高、外转率高的疾病为重点，加快推进临床医学分中心建设，推动优质医疗资源向县级公立医院、基层医疗机构扩容，加强与省内外高水平医院合作，提升疑难疾病诊疗救治能力，减少跨区域就医。

一是优化医院设备配置。随着医学影像技术的不断发展，高分辨率、高清晰度的设备越来越重要。医院应加大对影像科设备的投入，及时更新设备，提高诊断的准确性和可靠性。

二是提高医生技能。定期组织影像科医生参加专业培训和学术交流，提高他们的诊断水平和技能。同时，鼓励医生参加各类医学影像比赛，通过竞争促进提高。规范诊断流程：制定规范的诊断流程，包括影像采集、图像处理、诊断报告的撰写等。确保医生在诊断过程中遵循规范，减少人为误差。

三是强化质量控制。建立影像科质量控制体系，定期对诊断结果进行评估和反馈。对于不符合标准的诊断报告，及时进行整改和纠正，确保诊断符合率得到有效提升。

推进国家、省、市级临床重点专科建设，建立高效有机的多学科协作机制。

发挥市级医院在城市医联体中的牵头作用，按网格化布局组建紧密型城市医联体，统筹负责预防、治疗、康复、健康促进一体化、连续性医疗服务。

影像科医生应与临床医生密切合作，制定影像诊断的标准化流程，包括检查前准备、设备操作规范、图像分析要点等。确保科室医务人员按照规范进行操作和分析，减少人为误差。在诊断过程中，应充分考虑患者的病情和病史，结合临床医生的意见和建议，制定合理的诊疗计划。

通过建立信息化平台，实现影像科数据与临床数据的共享。医生可以随时查阅患者的影像资料和诊断报告，为后续治疗提供参考。

建立由影像科、病理科、内科、外科等多学科医生组成的协作团队，共同参与影像诊断，共同参与患者的诊疗过程。在多学科协作中，医生之间应保持密切沟通，共同商讨治疗方案，提高诊疗效果。

建立完善的诊疗管理制度，确保多学科协作机制的有效运行。例如，定期组织科室会议，共同讨论诊疗方案；对多学科协作过程中出现的问题及时进行反馈和改进，提高整体符合率。

公立医院高质量发展是一个复杂而系统的工程，需要政府、医疗机构、医护人员和社会各界的共同努力。以影像学科建设为引擎，全力提升影像科诊断符合率与建立高效有机的多学科协作机制。通过优化设备配置、提高医生技能、规范诊断流程、强化质量控制以及优化诊疗流程、建立信息共享平台、加强团队协作、优化诊疗管理制度等措施，可以提高影像科的诊断水平和效率，为患者提供更加优质、高效的医疗服务。同时，这些措施也有助于促进医院内部管理水平的提升，为医院的可持续发展奠定坚实基础，为人民群众提供更加优质的医疗服务。