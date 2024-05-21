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立夏后天气炎热，应该多洗冷水澡吗？

2024年05月21日16:05 来源：人民网-人民好医生

问：立夏后天气炎热，应该多洗冷水澡吗？

答：不应该。虽然冷水澡是具有一定的锻炼效果，但对一般人来说，冷水澡会使全身毛孔迅速闭合，热量不能散发而滞留体内，还可能导致脑部毛细血管迅速收缩而引起供血不足、头晕目眩等症状，严重者还会引起休克。因此，老年人及体质虚弱者不建议洗冷水澡降温，尤其是出汗后更不宜马上洗澡

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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