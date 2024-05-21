问：太阳镜颜色越深越能保护眼睛吗？

答：许多人都认为太阳镜颜色越深越能保护眼睛，这种观点是错误的。紫外线和不适宜的亮度是导致眼睛损害的主要因素。镜片颜色过深，未必能屏蔽紫外线，反而可能影响能见度，造成眼睛疲劳或损伤。专家建议，最好选用能穿过15％-30％可见光线，同时能够有效阻挡紫外线的太阳镜镜片，以灰色、绿色为佳。

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

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