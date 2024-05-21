问：立夏之后按揉哪些穴位补阳气？

答：立夏时节，人体的经络气血流动畅通，是进行穴位按摩、艾灸的上佳时机。可选择关元、中脘、大椎、脾俞、肾俞、命门、至阳、足三里、三阴交等穴位，有利于补充阳气。在进行这些穴位按摩时，重要的是要力度适中，感觉舒适为宜。通过这些简单的自我按摩，可以在立夏之后有效地帮助补充和调节阳气，增强体质。

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

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