问：立夏时节通过按揉哪些穴位可以调理脾胃？

答：入夏后，气候多湿热，人们容易感觉烦躁疲倦，脾胃及消化系统也容易出现毛病，可以按揉中脘穴（胸骨下端和肚脐连线的中间）、天枢穴（肚脐左右两拇指宽度）、足三里（外膝眼下四横指、胫骨边缘）等穴位。还可以夜间入睡前和早上起床前绕脐揉腹，顺时针逆时针各50次，都可以起到调理脾胃、补中益气的作用。

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

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