问：初夏后如何去暑湿、健脾胃？

答：俗语“春困秋乏夏打盹”中的“夏打盹”正是用于形容立夏之后，人们疲乏嗜睡、食欲不振的状态，所以人们可以保障午睡的时间。中医学认为，这主要是由于暑湿困脾所致。若想去除暑湿，重点在于健脾祛湿，可以在早晚进餐时适当喝些山药粥、薏米粥、莲子粥等，还可以在即将熬制好的粥里加一点荷叶，以增强清暑化湿的功效。

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

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