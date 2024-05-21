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立夏节气，养心护气该如何吃？

2024年05月21日15:50 来源：人民网-人民好医生

问：立夏节气，养心护气该如何吃？

答：夏季心火当令，心火过旺耗伤心气心血。平时饮食中，可以选择加用鸡子黄、莲子、龙眼肉、桂圆、红枣等养心清热安神之品。汗为心之液，夏季多汗，易损失盐分，宜适当食咸味以补充盐分。此外，味苦之物可以去除心火，可适当补充苦味蔬菜清心败火，但要注意苦寒败胃，故用苦味清心时，不宜过量

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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