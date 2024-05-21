问：立夏节气有哪些习俗？

答：立夏这天，围绕吃的习俗很多，北方大部分地区有制作与食用面食的习俗，意在庆祝小麦丰收。一些地方有“吃立夏蛋”和“斗蛋”的习俗。鸡蛋象征圆满，“立夏吃了蛋，热天不疰夏”(疰夏，指因感暑热之气，老幼体弱者出现食欲不振、乏力倦怠、心烦气虚的症状)，寓意消灾祈福，消暑祛病。一些地方要吃“五色饭”(用白米加赤豆、黄豆、黑豆、青豆、绿豆做成)，寓意“幸福安康，五谷丰登”。

江南地区有立夏尝“三新”的风俗。“三新”一般指新鲜的食物，安徽用嫩蚕豆或豌豆和鲜笋、肉煮糯米饭吃；扬州人吃樱桃、青蚕豆、蒜苗、苋菜等新上市的水果和蔬菜。江南其他地区也有类似习俗，但略有不同——无锡人偏爱黄瓜和杏子，常州人对刀鱼和鲥鱼情有独钟，苏州人则把新熟的樱桃、青梅和麦子纳入菜单。

立夏还有“称人”的习俗，以观察夏季身体情况的变化。清代秦荣光的《上海县竹枝词》就生动描绘了当时“称人”的景象：“立夏称人轻重数，秤悬梁上笑喧闺。”人们在空地上挂起一杆大木秤，在秤钩上悬挂凳子或竹筐，大家轮流坐上称重，若体重增加，则称“发福”，体重减轻，则谓“消肉”。司秤人边打秤花边讲吉利话，表达着人们祈求夏日平安健康的美好愿望。

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

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