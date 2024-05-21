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立夏三候指什么？

2024年05月21日15:35 来源：人民网-人民好医生

问：立夏三候指什么？

答：以五天为一候，古人将立夏分为三候：“一候蝼蝈鸣；二候蚯蚓出；三候王瓜生。”此时，田间塘畔蛙声阵阵，谱写出一首热情洋溢的夏日奏鸣曲；蛰伏于泥土中的蚯蚓探出头来，翻动着身躯为土壤“舒筋活络”；乡间田埂的野菜藤蔓攀爬生长，在明媚的夏日中等待着果实的成熟

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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