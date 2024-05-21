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立夏节气有何特点？

2024年05月21日15:33 来源：人民网-人民好医生

问：立夏节气有何特点？

答：立夏后，白昼渐长，气温骤升，炎暑将临，雷雨增多，农作物进入生长旺盛的季节。农谚说：“豌豆到立夏，一夜多一杈。”这时，冬小麦扬花灌浆，油菜接近成熟，夏收作物年景基本定局，故农谚有“立夏看夏”之说。水稻栽插以及其他春播作物的管理也在此时进入了大忙季节

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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