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什么是立夏节气？

2024年05月21日15:31 来源：人民网-人民好医生

问：什么是立夏节气？

答：当太阳到达黄经45度时，立夏节气到来。这是二十四节气中的第七个节气，夏季的第一个节气。迎夏之首，末春之垂。《月令七十二候集解》的释义为：“立夏，四月节。立字解见春。夏,假也。物至此时皆假大也。立夏一般在农历四月，这是一个极为重要的节气，故称“四月节”。在这个时节，气温大幅升高，雨水明显增多，生命进入了旺盛的生长期

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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