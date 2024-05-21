问：什么是立夏节气？

答：当太阳到达黄经45度时，立夏节气到来。这是二十四节气中的第七个节气，夏季的第一个节气。迎夏之首，末春之垂。《月令七十二候集解》的释义为：“立夏，四月节。立字解见春。夏,假也。物至此时皆假大也。立夏一般在农历四月，这是一个极为重要的节气，故称“四月节”。在这个时节，气温大幅升高，雨水明显增多，生命进入了旺盛的生长期。

——《个人健康手册（二十四节气·立夏篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端