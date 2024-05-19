扎紧制度篱笆护好养老钱

近几年，养老机构“跑路”现象时有发生，预付款追讨困难重重。如何扎紧制度篱笆，护好养老钱？民政部等7部门近日印发《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》，受到社会广泛关注。

着眼于加强预收费资金收取、管理、使用、退还的全链条监管，需将养老机构的收费行为纳入法治化、规范化轨道，堵住不法分子假借预收费非法集资的渠道，扎紧预收费的“法治篱笆”。

不可否认的是，预收费有利于养老机构解决建设资金不足问题，纾解运营压力。各地应顺应市场规律，在政策落实中充分统筹兼顾多方利益，做到既给消费者吃定心丸，净化养老服务市场生态；又为合规运营的养老机构健康发展增添动力，进一步稳固行业投资和发展的信心。

应发挥好银行给养老钱当“管家”的作用。根据本地区经济发展水平和养老机构发展现状，在充分研究论证的基础上，确定当地养老服务费的最长预收周期以及风险保证金的留存比例等限制性要求，并会同地方金融监管部门制定存管制度。

积极探索创新监管方式，利用信息化、大数据等手段，加强对养老机构预收费的事中事后监管，探索监测模型，提高监测预警的精准度。完善并推行养老服务协议示范文本，利用好养老服务合同网签，以数字化手段规范养老服务。

要多渠道、多平台开展政策宣传和解读，提高广大群众和养老机构的政策到达率。各地还应结合本地区实际，对养老机构开立专用存款账户、转入资金、报送信息、接入监管平台等进行指导帮助。同时注意总结经验，切实通过预收费“小切口”解决群众养老服务“大问题”，推动养老服务高质量发展。（贺建明）